"Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, proje uygulaması 2026–2028 yıllarını kapsayacak, başvurular nisan ayı itibariyle başlayacak. Peki, küçükbaş hayvan desteği ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi, kırsalda üretimi güçlendirmek, aile işletmelerini büyütmek, gençlerimizi ve kadınlarımızı üretime daha fazla dâhil etmek ve meraya dayalı üretimi daha kârlı hale getirmek amacıyla hayata geçirilecek.

Proje; TİGEM'in damızlık güvencesi ve Ziraat Bankası'nın finansman imkânları ile yürütülecek. Proje kapsamında dağıtılacak hayvanlar, TİGEM işletmelerinde yetiştirilen hayvanlardan temin edilecek.

Başvuru takvimi açıklandı! Küçükbaş hayvan desteği ne zaman verilecek?

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Başvurular Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Değerlendirmeler sonucunda yılın ikinci yarısından itibaren hayvan dağıtımlarına başlanması planlanmaktadır.

- Proje uygulaması 2026–2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir programdır.

- Program boyunca toplam 150 bin baş küçükbaş hayvan dağıtımı öngörülmektedir.

- Dağıtılacak hayvanlar TİGEM işletmelerinde yetiştirilen en az 6, en fazla 18 aylık hayvanlardan olacaktır.

- Hak sahibi her üreticiye 95 dişi + 5 erkek olmak üzere toplam 100 baş küçükbaş hayvan temin edilecektir.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ İÇİN KİMLER BAŞVURABİLECEK?

- Projeye belirlenecek üst sınırdan daha az hayvana sahip olanların yanı sıra hali hazırda hayvancılık yapmayan kişiler de başvuru yapabilecektir.

- Kadın ve gençler ile meslek mensupları (Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi) önceliklendirilecektir.

HAK KAZANAN ÜRETİCİLERE VERİLECEK DESTEKLER

Projeden hak kazanan üreticiler için özet destek unsurları aşağıdaki gibidir:

1.Kredi desteği (Ziraat Bankası)

Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankası'ndan %100 faiz indirimine kadar Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecektir. Geri ödemeler 2 yıla kadar ödemesiz, devamında toplam 5 yıl veya 7 yıl vade seçenekleriyle planlanabilecektir.

2.TARSİM sigortası

Hak sahibi üreticilerin projeyle edindikleri küçükbaş hayvanları 1 yıllık olarak TARSİM kapsamında sigortalanacaktır.

3.Bakım-besleme desteği

Hayvan teslimini takip eden aydan itibaren 12 ay boyunca; hayvan başına 150 TL, en fazla 100 baş için aylık azami 15.000 TL yıllık toplamda 180.000 TL bakım- besleme desteği ödenecektir.

BAŞVURU ESASLARI AYRICA BİLDİRİLECEK

Dağıtım yapılacak iller/bölgeler, dağıtılacak yöreye uygun ırklar, başvuru usul ve esasları ile değerlendirme takvimi, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerince (HAYGEM koordinasyonunda) ayrıca ilan edilecek.

