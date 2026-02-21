ABD ile İran arasındaki gerilim petrol fiyatlarını yükseltti. 71 doları aşan brent petrolün varil fiyatı, son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişme sonrası akaryakıta 2 lira 40 kuruşluk bir zam göründü. Salı günün istasyonlarda fiyatların güncellenmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. ABD ile İran arasında gerilim artarken, bu gelişme küresel petrol sevkiyatında endişelere neden oluyor.

PETROL, ABD-İRAN GERİLİMİYLE 71 DOLARI AŞTI

İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin 3’te 1’inin gerçekleştiği hayati bir enerji geçiş noktası. Bu nedenle iki ülke arasında yaşanabilecek gerilimde Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı durma noktasına gelebilir. Bu endişe ile hızla yükselen brent petrolün varil fiyatı bu hafta 71,69 dolardan kapanış yaptı.

MOTORİNE BÜYÜK ZAM

Petrol fiyatları son 7 ayın zirvesine çıkarken, bu gelişme sonrası akaryakıta büyük bir zam göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına salı gününden geçerli olmak üzere 2 lira 40 kuruş zam gelecek.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi 60 lirayı aşacak. Motorinin litresi Doğu'daki bazı şehirlerde 63 lira seviyesine kadar çıkacak.

21 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 57.17 57.89 30.29 İstanbul Anadolu 57.00 57.74 29.69 Ankara 58.10 59.02 30.17 İzmir 58.37 59.30 30.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

