ATV’de her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert’te işlenen Mekiye Akyel dosyasında soruşturma genişledi. Siirt’te 2024 yılında kaybolan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel’in bulunamamasıyla ilgili soruşturmada, eski eş ve eski kayınbiraderin ardından kayınpeder de gözaltına alındı.

Müge Anlı’nın canlı yayında duyurduğu son bilgilere göre, “tandır cinayeti” iddialarının araştırıldığı soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi.

ESKİ KAYINPADER DE GÖZALTINDA

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme, kayınpederin oğullarının durumunu öğrenmek için Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitmesinin ardından yaşandı. Savcılık talimatıyla hareket eden ekipler, kayınpederi de gözaltına aldı.

SAYI 3’E YÜKSELDİ

Anlı, canlı yayında, “İsa Güç ve Hüseyin Güç’ün babası oğullarının durumunu öğrenmek için jandarmaya gitti ve o da gözaltına alındı. Şu an gözaltı sayısı üç” ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da ‘tandır cinayeti’ iddiası! Mekiye Akyel olayında sıcak gelişme…

“KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER”

Mekiye Akyel’in kardeşi Halime Pilğir, kardeşinin evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını belirterek, “Benim kardeşim 8 yıldır İsa ile evliydi. Eşinden, eşinin iki ağabeyinden ve kayınpederinden şiddet gördü. 5 litrelik yağı 6 ay kullanmadığı için bile şiddet gördü. Kardeşimi öldürdüler” demişti.

Müge Anlı’da ‘tandır cinayeti’ iddiası! Mekiye Akyel olayında sıcak gelişme…

MEKİYE AKYEL’İ TANDIRDA MI YAKTI?

Programda ayrıca Mekiye Akyel’in kaybolduğu gece köydeki tandırın sabaha kadar yanması ve şiddet nedeniyle eski eşiyle görüşmeye gittiği gün bir daha kendisinden haber alınamaması gibi çarpıcı iddialar da aktarılmıştı.

“SENİN DE SONUN MEKİYE GİBİ OLACAK” DİYE TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan İsa Güç'ün Mekiye Akyel kaybolduktan sonra imam nikahlı olarak evlendiği ortaya çıkmıştı. Yayına bağlanan iddiaların odağındaki eski eş, "İsa ile Mekiye'nin yaşadığı evde yaşadık, İsa bana şiddet uygulamaya başladı. 'Senin de sonun Mekiye gibi olacak' dedi. Aileme haber verdim ve o evden ayrıldım" demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası