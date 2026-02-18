Günlerdir Müge Anlı'ya konu olan Mekiye Akyel'in şüpheli kaybında flaş gelişme yaşandı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve hakkındaki ağır iddialarla dikkat çeken eski eş İsa Güç, program sonrası Siirt'te gözaltına alındı. Olayda en çok konuşulan detaylardan biri tandır iddiasıydı. Peki, Mekiye Akyel'e ne oldu? Mekiye Akyel tandırla mı yok edildi?

30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 2024 yılında Siirt'ten sırra kadem bastı. Kardeşi Halime Pilğir, onu aramak için Müge Anlı stüdyosuna gelerek yardım istedi. Akyel’e ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç kadının şiddet gördüğü eski eşi İsa Güç, Jasat ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KIZ KARDEŞİ BAŞVURMUŞTU

Siirt’te yaşayan 30 yaşındaki Mekiye Akyel’in, şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı eski eşiyle görüşmeye gittikten sonra ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Genç kadından uzun süre haber alamayan ailesi, bulunması için Müge Anlı’nın sunduğu programa başvurarak yardım talebinde bulunmuştu.

Kız kardeşinin hayatından endişe eden Halime Pilğir, "Benim kardeşim 8 senedir İsa ile evliydi. Eşinden, eşinin 2 abisinden, kayınpederinden şiddet gördü. 5 litrelik yağı 6 ay kullanmadı diye şiddet gördü" dedi. Kız kardeşinin kaybolduğu gün eski eşinin yanında gittiğini söyleyen Halime Pilğir, "Benim kardeşimi öldürdüler" dedi. Eski eşi ise canlı yayına bağlanarak iddialara cevap verdi.

TANDIR İDDİASI

Yayında gündeme gelen bir diğer iddiaya göre, İsa Güç'ün Akyel'in kaybolmasının ardından imam nikahıyla başka bir kadınla birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü. Canlı yayına bağlanan bir kadın, birlikte yaşadığı dönemde şiddet gördüğünü iddia ederek Güç'ün kendisine "Senin sonun da Mekiye gibi olacak" dediğini söyledi. Öte yandan, Akyel'in kaybolduğu gece köyde tandırın akşamdan sabaha kadar yandığı iddia edildi. Aileyi tanıyan bazı kişilerin, "Galiba sizin kızı yakıyorlar" şeklinde ifadeler kullanarak çeşitli söylentiler yaydığı da iddialar arasında yer aldı.

İSA GÜÇ VE KAYINBİRADERİ GÖZALTINA ALINDI

Yayında yaşanan gelişmeler ihbar kabul edildi. Müge Anlı, yürütülen soruşturma kapsamında İsa Güç’ün gözaltına alındığını söyledi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. İsa Güç'ün ardından Mekiye Güç'ün eski kayınbiraderi Hüseyin Güç de gözaltına alındı.

