Youssef En Nesyri'nin gol attığı maçta Al-Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Al-Sadd'ı 4-1 mağlup etti. Ara transferde sarı lacivertlilerden ayrılarak Suudi Arabistan'ın yoluna tutan 28 yaşındaki oyuncu, şimdiden 3 gol ve bir asistlik katkı sağladı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Katar ekibi Al-Sadd ile deplasmanda karşılaştı.

AL ITTIHAD FARKLI KAZANDI

Al-Sadd Stadyumu'ndaki müsabakayı konuk ekip Al Ittihad, 4-1'lik skorla kazandı.

Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Houssem Aouar, 18. dakikada Youssef En-Nesyri, 33. dakikada Pedro Miguel Correia (Kendi kalesine) ve 63. dakikada Stephane Paul Keller kaydetti.

Ev sahibinin tek golü ise 38. dakikada Rafael Mújica'dan geldi.

EN NESYRI'DEN 4 GOLE KATKI

Ara transferde Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En Nesyri, yeni takımında çıktığı 4. maçında 3 gol ve bir asiste ulaştı.

