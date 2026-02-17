Türkiye Gazetesi
Al-Ittihad'da En Nesyri fırtınası: Faslı yıldızdan tam 3 gol
Youssef En Nesyri'nin gol attığı maçta Al-Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Al-Sadd'ı 4-1 mağlup etti. Ara transferde sarı lacivertlilerden ayrılarak Suudi Arabistan'ın yoluna tutan 28 yaşındaki oyuncu, şimdiden 3 gol ve bir asistlik katkı sağladı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Katar ekibi Al-Sadd ile deplasmanda karşılaştı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Anderson Talisca: Bu hedefimizi gizlemiyoruz
AL ITTIHAD FARKLI KAZANDI
Al-Sadd Stadyumu'ndaki müsabakayı konuk ekip Al Ittihad, 4-1'lik skorla kazandı.
Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Houssem Aouar, 18. dakikada Youssef En-Nesyri, 33. dakikada Pedro Miguel Correia (Kendi kalesine) ve 63. dakikada Stephane Paul Keller kaydetti.
Ev sahibinin tek golü ise 38. dakikada Rafael Mújica'dan geldi.
EN NESYRI'DEN 4 GOLE KATKI
Ara transferde Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En Nesyri, yeni takımında çıktığı 4. maçında 3 gol ve bir asiste ulaştı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR