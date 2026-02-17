Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı faul pozisyonu sonrası kırmızı kart bekledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'unda Juventus'u konuk eden Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı faul pozisyonu sonrasında kırmızı kart itirazında bulundu.

GALATASARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ

Rams Park'taki maçta Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 33. dakikada Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz'ı faulle durdurdu.

Sarı kırmızılılarda teknik heyet ve oyuncular, 18. dakikada sarı kart görerek rövanşta cezalı duruma düşen Cambiaso için ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi.

Hakem Danny Makkelie, Cambiaso için ikinci sarı kartına başvurmadı ve oyunu faul atışıyla devam ettirdi.

OKAN BURUK ÇOK SİNİRLENDİ

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk başta olmak üzere teknik heyet, hakem Makkelie'nin bu kararına tepki gösterdi.

SARALOĞLU VE SPALLETTİ KART GÖRDÜ

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ve Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.



