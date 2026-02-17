Türkiye Gazetesi
Juventus'ta büyük şok: Galatasaray rövanşında yok
Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Galatasaray'a konuk olan Juventus'ta sarı kart gören Cambiasso, rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşılaştı.
Rams Park'taki oynanan maçta Andrea Cambiaso, müsabakanın 18. dakikasında sarı kart gördü.
RÖVANŞTA YOK
İtalyan savunmacı, 24 Şubat'ta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.
