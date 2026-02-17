Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, temsilcimiz Galatasaray ile yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Galatasaray maçı öncesi konuşan Kenan Yıldız, Rams Park'ta gol atmak istediğini söyledi.

"BURADA OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

Türkiye'de olmanın kendisi için özel bir duygu olduğunu söyleyen Kenan Yıldız, "Burada olmak harika bir duygu. Bu stadyumda ve bu taraftarların önünde olmak muhteşem hissettiriyor." diye konuştu.

"BURADA GOL ATMAK HARİKA OLUR"

Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu kaydeden milli futbolcu, "Çok zor bir maç olacak. Galatasaray harika bir takım. Harika bir maç oynamamız gerekiyor. Burada gol atmak harika olur." dedi.

