Bosna Hersek'te korkutan deprem! Hırvatistan'da da hissedildi
- Sarsıntı yerel saatle 17.31’de meydana geldi.
Bosna Hersek’in güneybatısındaki Livno kenti yakınlarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, yerel saatle 17.31’de merkez üssü Livno’nun 13 kilometre kuzeybatısı olan bölgede sarsıntı yaşandı.
HIRVATİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ
Deprem, komşu Hırvatistan’ın Split kentinde de hissedildi. Yerel yetkililer herhangi bir olumsuzluk ya da hasar bildirilmediğini açıkladı.
Ülke basını ise, bölge sakinlerinin depremin oldukça şiddetli hissedildiğini belirttiklerini ancak herhangi bir maddi zarar oluşmadığını aktardı.