Mezarlıkta poşet içinde cenin! Polis ve adli tıp devrede
Erzurum’un Aziziye ilçesinde bir mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu.
- Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Cenin, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
- Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Erzurum’un Aziziye ilçesinde şoke eden bir olay yaşandı. İlçe çıkışı E-80 kara yolu kenarındaki mezarlıkta poşete sarılı bir cenin gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cenini olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
