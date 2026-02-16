ÖMER FARUK BİNGÖL — İstanbul’da son yıllarda nüfus artış hızında dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. 2024’te binde 2,91 olan mega kentteki yıllık nüfus artış hızı, geçen sene binde 3,33 oldu. Buna karşılık sadece geçen yıl komşu iller Tekirdağ ve Kocaeli’de nüfus artış hızı sırasıyla binde 17,77 ve binde 14,53 oldu. Uzmanlar, İstanbul’da ortalama konut fiyatının her 2 ilin de yaklaşık 2 kat üzerinde olduğunu, bu sebeple komşu illere geçişlerin hızlandığını aktarıyor.

MARMARA’DA NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul ile birlikte komşu iller ve yakın illere bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. 2025 yılında söz konusu illerde nüfus artış hızı şöyle gerçekleşiyor: -Tekirdağ: Binde 17,77

-Kocaeli: Binde 14,53

-Yalova: Binde 12,12

-Sakarya: Binde 11,60

-Bursa: Binde 7,50

-Balıkesir: Binde 6,58

-İstanbul: Binde 3,33

(Not: İller, 2025 yılında nüfus artış hızına göre sıralanmıştır.) Şehir planlamacıları ve gayrimenkul sektörünün temsilcileri, bu tabloda konut fiyatlarının büyük rolünün olduğunu belirtiyor.

MARMARA’DA KONUT FİYATLARI İstanbul ve İstanbul’a yakın söz konusu illerde Ocak 2026 itibarıyla konut fiyatlarında metrekare satış fiyatı ise (Endeksa verilerine göre) şöyle gerçekleşti: -İstanbul: 59.179 TL/m2

-Balıkesir: 42.264 TL/m2

-Kocaeli: 36.988 TL/m2

-Yalova: 34.437 TL /m2

-Sakarya: 32.342 TL /m2

-Bursa: 32.151 TL /m2

-Tekirdağ: 29.421 TL/m2

KOCAELİ VE TEKİRDAĞ İstanbul’un doğu komşusu Kocaeli’de ortalama konut fiyatı, yaklaşık %37 daha ucuz olarak ölçülüyor. Kocaeli’de 2025 yılında nüfus artış hızı ise binde 14,53 gibi yüksek bir oranda gerçekleşiyor. Tekirdağ ise binde 17,77 oranla geçen yıl, Antalya’dan sonra Türkiye’de nüfus artış hızı en yüksek ikinci il oldu. İstanbul’un batı komşusundaki ilde ortalama konut fiyatı ise, mega kente göre yarı yarıya ucuz seyrediyor.

Bursa YALOVA, BURSA, BALIKESİR İstanbul ile aralarına Marmara Denizi’ni alan Güney Marmara illeri Yalova, Bursa ve Balıkesir, geçen yıl nüfus artış hızında sırasıyla binde 12,12, binde 7,5 ve binde 6,58 ile üst sıralarda yer aldı. Bu illerden Balıkesir’de konut fiyatı İstanbul’un %28 gerisinde kalırken; bu oran Yalova’da %42 ve Bursa’da da %45’e kadar yükseliyor.



Sakarya SAKARYA FAKTÖRÜ Kuzey Marmara Otoyolunun faaliyete geçmesiyle birlikte İstanbul ile mesafesi 1,5 saate kadar düşen Sakarya’da da konut fiyatı İstanbul’un %42 gerisinde… Bu ilde de geçen sene, yıllık nüfus artışı binde 11,60 olarak gerçekleşti. Sakarya, bu oran ile Türkiye’de nüfus artış hızı en yüksek 9’uncu il oldu.

ÇEVRE İLLERE KAÇIŞ İstanbul ve çevre illerde faaliyet gösteren Adrese Gayrimenkul’ün Kurucusu Selçuk Hiçdurmaz; “İstanbul’da konut fiyatları diğer illere kıyasla pahalı seviyelere geldi. Son yıllarda düşük gerçekleşen nüfus artış hızı da İstanbul’un daha az talep görmeye başladığına işaret ediyor. Buna karşılık Tekirdağ ve Kocaeli’de nüfus artışı dikkat çekiyor. Aslında İstanbul, sanayisi de gelişmiş bu 2 ile doğru uzuyor diyebiliriz. İstanbul’dan bu 2 il başta olmak üzere Marmara’nın diğer illerine kaçış yaşanıyor” şeklinde konuştu.

