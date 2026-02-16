Ramazan öncesi zincir marketler indirim kampanyaları için harekete geçti.ŞOK, A101, BİM ve Tarım Kredi Market, vatandaşın mutfak harcamalarını hafifletmek amacıyl temel gıda ürünlerini avantajlı fiyatlarla sunacak. İşte ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Ramazan kampanyalarının ayrıntıları...

Ramazan öncesi zincir marketler peş peşe indirim kararları aldı.Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan ayı öncesinde gıda sektörünün temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, indirim kampanyaları düzenlenmesi ve fiyat istikrarının korunması konularında mutabakata varıldığını duyurmuştu. ŞOK, A101, BİM ve Tarım Kredi Market; un, yağ, şeker, bakliyat ve birçok temel gıda ürününde fiyatları düşürdüğünü açıkladı.

ZİNCİR MARKETLERİN RAMAZAN KAMPANYALARI





Ramazan boyunca temel gıdada indirim! ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Ramazan kampanyalarını duyurdu

A101 450 ÜRÜN AVANTAJL FİYATLA

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolay erişimini sağlamak amacıyla A101, Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan 13 bin 500 mağazasında ve online alışveriş kanalında önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

A101, Ramazan ayı boyunca yağdan şekere, salçadan makarnaya, çaydan kahvaltılık ürünlere kadar 450’yi aşkın temel gıda ürününde avantajlı fiyat kampanyası kararı aldı. Uygulama hem fiziksel mağazalarda hem de A101’in online satış platformunda geçerli olacak. Böylece Ramazan döneminde artan mutfak harcamalarına karşı vatandaşların bütçesine destek olunması ve Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilere kolay alışveriş imkanı sunulması hedefleniyor.

BİM RAMAZAN İNDİRİMLERİ 14 ŞUBAT İTİBARİYLE BAŞLADI

BİM, yıl boyunca sürdürdüğü sabit fiyat ve indirimli ürün uygulamasına Ramazan ayında da devam ediyor. 14 Şubat – 30 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında; süt ve süt ürünlerinden bakliyata, yağ çeşitlerinden un ve şekere, kahvaltılıklardan temizlik ürünlerine kadar birçok temel ihtiyaç ürünü uygun fiyatlarla BİM mağazalarında satışa sunuluyor.

ŞOK MARKETLER 100 TEMEL ÜRÜNÜ GEÇEN SENENİN FİYATIYLA SATILACAK

ŞOK Marketler, Ramazan ayına sayılı günler kala hanelerin bütçesine destek olmak amacıyla Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin fiyatlarıyla müşterileriyle buluşturuyor.

Kampanya kapsamında; bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünleri yer alıyor. Kampanyaya dahil olan ürünler market zincirinin resmi adresinden incelenebiliyor.

TARIM KREDİ'DE DONUK ET SABİT FİYATLA SATILACAK

Kırmızı et fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı Tarım Kredi KOOP Market’ten, Ramazan sofralarını rahatlatacak önemli bir adım geldi. Bu kapsamda, Tarım Kredi’nin kendi tesislerinde ürettiği Tarım Kredi 400 gram donuk kıyma ile Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle temin edilen 500 gram ve 1 kilogramlık donuk kıyma ürünleri, Ramazan ayı sonuna kadar indirimli ve sabit fiyatlarla KOOP Market’ te tüketiciyle buluşacak.

Uygun fiyatlarla tüketiciye sunulacak ürünler, 14 Şubat Cumartesi günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm KOOP Marketlerde satışa sunuluyor.

Tarım Kredi’nin kendi tesislerinde ürettiği Tarım Kredi 400 gram donuk kıyma 194 TL’den, Et ve Süt Kurumu ile yapılan iş birliği kapsamında temin edilen ESK 1 kilogram donuk kıyma ise Ramazan ayı boyunca 485 TL’den sabit fiyatla tüketiciyle buluşacak.

