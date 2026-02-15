X'te paylaşılan bir görsel, üzerine tıklanınca değişmesiyle dünyada viral oldu. İlk bakışta masum bir çizim gibi görünen görselde, tıklama sonrası geriye bir tek göz detayının kalması merak uyandırdı.

Sosyal medya, X (Twitter) platformunda hızla yayılan ve tıklanınca değişiyormuş gibi görünen gizemli görseli konuşuyor. Görsel ilk bakışta sıradan bir çizim gibi görülürken, tıklama sonrası düşük kontrastla gizlenmiş bir göz ve "I’m always watching you." (Seni her zaman izliyorum.)"yazısı ortaya çıkıyor.

TIKLAYIINCA NEDEN DEĞİŞİYOR?

Bu etki gerçek bir görsel değişimi değil, PNG transparency (şeffaflık) ve alpha compositing (afla birleştirme) prensiplerinin birlikte çalışmasından kaynaklanan bir dijital illüzyondur. Bir görüntüyü doğrudan arka planın üstüne koymak yerine, her pikselin ne kadar görünür olacağını belirleyen bir şeffaflık değeri (alpha) kullanılır. Böylece görüntü tamamen görünür, yarı saydam ya da tamamen görünmez olabilir.

PNG formatındaki bu görselde arka plan beyaz değil, şeffaf. Çizimde yalnızca siyah çizgiler ve gri gölgeler yer alıyor.Bu nedenle görüntü, farklı arka plan renklerinde farklı algılanıyor.

Etkinin ortaya çıkmasında platformun arka plan farkı da önemli rol oynuyor. X’te akışta gezerken görseller genellikle beyaz zemin üzerindeymiş gibi algılanıyor,siyah çizimler net şekilde seçilebiliyor. Ancak kullanıcı görsele tıkladığında, platform odaklanmayı artırmak amacıyla arka planı siyaha çeviriyor. Bu noktada görseldeki siyah çizgiler siyah zeminle birleşerek adeta kayboluyor.



GÖRSEL YANILSAMA NASIL OLUŞUR?

Bazı resim ya da fotoğraflara baktığımızda onları aslında olduklarından farklı şekilde algılarız. Görsel yanılsama ya da optik illüzyon adı verilen bu olay ışık, objenin rengi ve deseni gibi faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.

Optik illüzyonlar, gözler renkler, ışık, desenler, sınırlar veya kontrast alanlarıyla karşılaştığında ortaya çıkar ve beyni yanıltır. Beyin, görüntüyü tamamlamak için görsel ipuçlarını, öğrenilmiş varsayımları ve geçmiş deneyimleri kullanır. Bu durumda gördüğünüz gerçeklik ile beyninizin düşündüğü şey arasında fark oluşur. Sonuç olarak beyin tahmin yapar ve aslında var olmayan bir şeyi görmüş gibi olur ya da görüntünün farklı yorumları arasında kararsız kalır.



OPTİK İLLUZYON SIRASINDA BEYNİMİZDE NELER OLUR?

Gözler çevreden gelen ışığı alır. Retina bu uyarıyı elektrik sinyallerine dönüştürür ve bu sinyaller talamus üzerinden beynin arka kısmındaki görsel kortekse iletilir. Burada bilgi, üç boyutlu bir görüntü oluşturacak şekilde farklı aşamalarda işlenir. Daha sonra, görüntüye nasıl tepki verileceğine karar veren prefrontal kortekse gönderilir.

Araştırmalar, bu sinirsel süreçteki bazı farklılıkların optik illüzyonların neden oluştuğunu açıklayabileceğini göstermektedir.

