Orhan Pamuk’un kült romanı Masumiyet Müzesi yıllar sonra yeniden gündemde. Eserin diziye uyarlanmasıyla birlikte okurlar ve dizinin izleyenleri ''Masumiyet Müzesi gerçek mi, nerede, nasıl gidilir?'' sorularına cevap aramaya başladı. İşte Orhan Pamuk'un eseri Masumiyet Müzesi'ne dair detaylar...

Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanının diziye uyarlanmasıyla birlikte eser yeniden geniş kitlelerin gündemine girdi. Roman 1970’lerin ortasında başlayıp 2000’lere uzanan bir aşk hikayesini anlatırken okurlar ve dizinin izleyenleri ''Masumiyet Müzesi gerçek mi, nerede, nasıl gidilir?'' sorguluyor.

MASUMİYET MÜZESİ GERÇEK Mİ?

Masumiyet Müzesi sadece Orhan Pamuk’un romanında geçen kurgusal bir mekan değil İstanbul’da ziyaret edilebilen gerçek bir müzedir. Orhan Pamuk romanını yazarken müzeyi de eş zamanlı olarak tasarladı.

Müzede romanda anlatılan karakterlerin hayatına eşlik eden eşyalar, hatıralar ve dönemi yansıtan nesneler özel vitrinler ve kutular içinde sergileniyor.

MASUMİYET MÜZESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Masumiyet Müzesi İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Çukurcuma semtinde yer alıyor.

Masumiyet Müzesi adresi: Firuzağa Mahallesi, Çukurcuma Caddesi, Dalgıç Çıkmazı No: 2, 34425 Beyoğlu/İstanbul.

Ulaşım için tramvayla gelmek isteyenler Tophane durağında inerek yaklaşık 8 dakikalık yürüyüşle müzeye ulaşabilir. Taksim, Galatasaray, Tophane ve Cihangir gibi noktalardan yürüyerek de kısa sürede müzeye gitmek mümkün.

MASUMİYET MÜZESİ ÜCRETLİ Mİ?

Masumiyet Müzesi’ne giriş ücretlidir.



T.C. Vatandaşı Tam Bilet: 375 TL

T.C. Vatandaşı İndirimli Bilet: 175 TL

Yabancı Ziyaretçi Bileti: 750 TL

Sesli Rehber Hizmeti: 50 TL

Ücretsiz Giriş Hakkı Olanlar

12 yaş altı çocuklar

ICOM kart sahipleri

Profesyonel tur rehberleri

Engelli bireyler

Basın Mensupları

​Ücretsiz girişten yararlanabilmek için geçerli belge ve kimlik ibrazı zorunludur.

MASUMİYET MÜZESİ ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ

Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar: 10.00-18.00

Pazartesi günleri kapalıdır.

Müzeye giriş kapanış saatinden 30 dakika önce sona erdiği için ziyaretlerine buna göre planlanlanması gerektiği belirtiliyor.

Masumiyet Müzesi her yıl 1 Ocak, 1 Mayıs’ta ve dini bayramların 1. günlerinde de kapalı.

