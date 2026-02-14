Orhan Pamuk’un çok satan romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü. Netflix’teya yayınlanan yapımla ilgili olarak Orhan Pamuk’un dizinin geleceğine dair dikkat çeken bir önlem aldığı ortaya çıktı.

Orhan Pamuk’un 2008 yılında yayımlanan ve geniş bir okur kitlesine ulaşan romanı Masumiyet Müzesi, dijital platform uyarlamasıyla yeniden gündeme geldi. Yayınlandığı ilk gün itibarıyla Netflix Top 10 listesine giren mini dizi, kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasına adını yazdırdı.

Türk edebiyatının en dikkat çeken aşk romanlarından biri olarak gösterilen Masumiyet Müzesi’nin dizisi atmosferi ve dönem anlatımıyla izleyiciden olumlu yorumlar aldı. Dizinin gördüğü yoğun ilginin ardından birçok izleyici ikinci sezon ihtimalini gündeme taşırken, yapımın devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

İKİNCİ SEZONUNA İZİN YOK

Ancak kulislerde konuşulan bilgilere göre Orhan Pamuk, uyarlamanın tek sezonluk bir proje olarak kalmasını istedi. Gazete Oksijen’in haberine göre ünlü yazar, dizinin ikinci sezonunun çekilmemesi için sözleşmeye özel bir madde ekletti. Bu maddeyle birlikte, yapımın elde edeceği izlenme başarısından bağımsız olarak “Masumiyet Müzesi”nin yalnızca mini dizi formatında kalacağı belirtildi.

Pamuk’un bu kararı, eserin bütünlüğünü koruma isteğiyle aldığı ifade edilirken, romanın hikaye yapısının tek sezonluk anlatıma uygun olduğu değerlendirmesi de dikkat çekti. Dizinin geleceğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da, söz konusu sözleşme maddesi ikinci sezon ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırmış görünüyor.

