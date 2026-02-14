Görüntü Türkiye'den! Caddelerde kanoyla gezdiler
Birçok kentte etkili olan sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Muğla'da da Köyceğiz Gölü'nün yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı vatandaşlar sokaklarda kanolarla gezdi.
- Muğla'da etkili olan sağanak yağışlar şehir genelinde ciddi su baskınlarına yol açtı.
- Cengiz Topel, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerleri sular altında kaldı.
- Köyceğiz Gölü çevresindeki işletmeler ve oyun parkları da taşkından etkilenerek sular altında kaldı.
- Taşan logarlar ve dağlardan gelen çamurlu sular Gökova Körfezi'nin rengini değiştirdi.
Muğla'da etkili olan sağanak yağış sonrası özellikle Karabatak ve Delta mevkisinde yükselen sular nedeniyle Cengiz Topel, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.
KANOYLA GEZDİLER
Göl kenarındaki birçok işletme ve oyun parklarının da sular altında kaldığı görüldü. Logarlardan taşan sular sürücülere zor anlar yaşattı. Evlerini su basan vatandaşların kendi imkanlarıyla suları tahliye ettikleri görüldü. Bazı vatandaşlar, sokak aralarında ve kordonda kanolarla gezdi.
Öte yandan Köyceğiz Gölü'nde oluşan taşkın, su altında kalan işletmeler ve plajlar da AA ekibince dronla görüntülendi.
Ayrıca Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Gökova Körfezi'nin renginin değişmesine neden oldu.