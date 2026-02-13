Kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu Muğla’da sağanak sonrası son 40 yılın en büyük su taşkını yaşandı. Sel sonrasında seralar, evler, tarlalar, iş yerleri sular altında kaldı. Çiftçiler 5 milyon TL zararlarının olduğunu açıklarken, üretici Metin Karabulut “30 senedir böyle sel görmedik. Yani üç-beş senemiz gitmiş olduk” dedi.

SON 40 YILIN EN BÜYÜK TAŞKINI Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün sağanak uyarısı yaptığı Muğla’da etkili olan sağanak, seraları vurdu. Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Pınar Mahallesi'nde sağanak sonrası son 40 yılın en büyük su taşkını yaşandı.

SERALAR SULAR ALTINDA KALDI Gök gürültülü sağanak yağış ve sel, seraları talan etti. Pınar Mahallesi'nde bir saat devam eden şiddetli sağanak yağış sonrası dereler taştı, seralar sel sularının altında kaldı.

“41 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM” Sel sonrası son durum hakkında bilgi veren Pınar Mahalle Muhtarı Ömer Ali Kanat, şöyle konuştu: Biz burada uzun zamandan beri böyle bir afet yaşamadık. Burada hiçbir zaman böyle bir sel olmadı. Benim yaşım 41. Ben en azından burada böyle bir şey görmedim. Jandarma deresinin, Çakal deresinin taşması sonucunda yollarımızda, diğer yine evlerimizde hasarlar oluştu. Evlerimizin su basanları var. Ondan sonra yine işte keçiler telef olan ailelerimiz var. Dolayısıyla ortada bir hasar var. Şu anda hasar tespit yapmak için sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız.

5 MİLYON TL’LİK ZARAR Üretici Metin Karabulut sera, domates ve çilek ile birlikte toplam zararının 5 milyon TL olduğunu açıkladı.

“ÜÇ-BEŞ SENEMİZ GİTMİŞ OLDU” Üretici Karabulut "Domates tam hasat zamanındaydı. Bir buçuk dönüm domates çeri ve pembe. Onlar heder oldu, gitti. Yaklaşık 25-30 senedir böyle sel görmedik biz” diye konuştu.

"10 TON DOMATES VARDI" Karabulut, şunları söyledi: Bir saatte sel bitirdi. Tahmini 10 tonun üstünde domatesimiz vardı, şu anda hasat zamanıydı tam. Çileğimiz tam hasada başladı daha yeni. Yaz boyunca hasat alacaktık. Zararımız tahmini bayağı var. Domatesi 50 liradan versek 500 bin TL domates. Seranın bir buçuk 2 milyarlık sera gitti. Yani biz bitmiş olduk. Yani üç-beş senemiz gitmiş oldu.

