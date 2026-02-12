Kaydet

Manisa’nın Salihli ilçesinde Ankara-İzmir D300 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonun üzerinde taşınan iş makinesi, yol kenarında bulunan 14 yaşındaki lise öğrencisine çarptı. Bülent Ecevit Köprülü Kavşak yan yolunda meydana gelen ve yürekleri ağza getiren kaza anı saniye saniye kameralara yansırken, çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan kamyon sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

