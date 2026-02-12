Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısında açıklamasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Merdivenlerde Türk ve Sırp bayrakları önünde fotoğraf çektiren Erdoğan ve Vucic, daha sonra görüşmeye geçti.

İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Vucic, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

