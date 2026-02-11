İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da sitede bulunan 10 katlı bina tahliye edildi!
İstanbul Küçükçekmece'de bir sitede bulunan 10 katlı binanın riskli yapı olduğu belirlendi. Belediye ekipleri tarafından bina mühürlenirken vatandaşlar tahliye edildi.
6 Şubat Cuma günü İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan bir sitede bulunan 10 katlı binanın ekiplerin incelemeleri sonunda riskli yapı olduğu ortaya çıktı.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Bunun üzerine bina Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi.
YAPI MÜHÜRLENDİ
Bazı vatandaşlar belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
