Bugün ülke genelinde çok bulutlu havanın hakim olacağını belirten Meteoroloji 4 ide kar, 19 ilde ise sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Son rapora göre hava sıcaklığı batıda 5 derece artacak. Meteoroloji’nin ardından uyarı yapan AKOM ise İstanbul’da Perşembe günü sağanak ve şiddetli rüzgarın etkili olacağını açıkladı. İşte sağanak ve kar yağışı beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

HEM KAR HEM SAĞANAK

Yağışların Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı sağanak; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise kuzey ve batı kesimlerde 3 ile 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi.

AKOM tarih, Meteoroloji liste verdi! 19 ilde sağanak yolda

4 İLDE KAR BEKLENİYOR

Karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller şöyle:

Sivas, Erzurum, Kars, Van.

19 İLDE SAĞANAK YOLDA

Sağanak yağış uyarısı yapılan 19 il şöyle;

Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Konya, Karaman, Artvin, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa.

AKOM tarih, Meteoroloji liste verdi! 19 ilde sağanak yolda

NERELERDE YAĞIŞ VAR?

Meteoroloji açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AKOM tarih, Meteoroloji liste verdi! 19 ilde sağanak yolda

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ YOLDA

Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini belirten Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan riskine karşı da uyardı.

AKOM tarih, Meteoroloji liste verdi! 19 ilde sağanak yolda

AKOM’DAN PERŞEMBE UYARISI

Öte yandan bir uyarı da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi. İstanbul için haftalık hava durumu raporunu paylaşan AKOM, Perşembe gününden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetleneceğini bildirdi. Perşembe günü aynı zamanda aralıklarla sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Hava sıcaklığının ise Pazar gününe kadar 18 dereceye kadar çıkabileceği açıklandı. AKOM açıklamasında şöyle denildi:

Halihazırda 7-10°C'ler aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklarında artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18°C'ler civarına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor.

AKOM tarih, Meteoroloji liste verdi! 19 ilde sağanak yolda

AKOM tarih, Meteoroloji liste verdi! 19 ilde sağanak yolda

Haberle İlgili Daha Fazlası