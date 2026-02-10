Bu ülkede doğan her 4 kişiden 1’i ölümcül virüse yakalanıyor
Gelişmiş genetik dizileme analizlerinden elde edilen verilere göre ölümcül hemorajik virüsler sanılandan çok daha geniş bir dolaşıma sahip.
Uganda’da yürütülen araştırmada, ülkede her dört kişiden birinin bu tehlikeli virüslerle temas ettiği tespit edildi.
BASİT ATEŞ SANDILAR AMA...
Ülke genelinde uzun süredir nedeni netleşmeyen ateş vakaları incelendi. Yüzlerce çözülememiş dosya üzerinde yapılan değerlendirmelerde, rutin testlerle tespit edilemeyen viral enfeksiyonlara rastlandı.
Günlük ve hafif seyreden ateşlerin, normalde yalnızca salgın dönemlerinde görülen tehlikeli virüslerle bağlantılı olduğu anlaşıldı.
HER 4 KİŞİDEN 1’İNDE KIRIM-KONGO TEMASI
Saha anketlerinden elde edilen verilere göre, Uganda’da her dört kişiden birinde ve her on sığırdan dokuzunda Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsüyle temas saptandı.
Antikor testleri, hastalık hissedilmese bile bağışıklık izlerinin kanda yer aldığını gösteren veriler sundu.
Kene ısırıkları ve enfekte hayvan kanıyla bulaşan virüs, erken dönemde sıradan ateşle benzer belirtiler veriyor.
İnsanlarda da hastalık ağır tabloya neden olabiliyor, ölüm oranı yüzde 40 seviyesine kadar çıkıyor.
KENELER VİRÜS DÖNGÜSÜNDE ETKİLİ
Kene örneklerine yapılan genetik taramalarda, birden fazla havuzda Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsüne ait genetik materyal bulundu. Hayvanlar, belirgin bir hastalık belirtisi olmadan virüsü taşıyor.
HEMORAJİK VİRÜS ÇEŞİTLİLİĞİNE DİKKAT
Tanı konulamayan ateş vakaları arasında, kanama bulgusu olmamasına rağmen yedi hemorajik virüs enfeksiyonu yer aldı.
Bu listeye Kırım-Kongo kanamalı ateşi, dang humması, sarı humma ve Rift Vadisi ateşi dahil edildi.
Bir çocukta saptanan Le Dantec virüsü ise en son 1969 yılında kayıtlarda yer almıştı.
YANLIŞ TEDAVİ ZİNCİRİ
Uganda’da ateş vakalarında antibiyotik ve sıtma ilaçları sık kullanılıyor. Buna rağmen birçok vaka viral enfeksiyonlarla bağlantılı seyrediyor.