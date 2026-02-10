Uganda’da yürütülen araştırmada, ülkede her dört kişiden birinin bu tehlikeli virüslerle temas ettiği tespit edildi.

Gelişmiş genetik dizileme analizlerinden elde edilen verilere göre ölümcül hemorajik virüsler sanılandan çok daha geniş bir dolaşıma sahip.

Günlük ve hafif seyreden ateşlerin, normalde yalnızca salgın dönemlerinde görülen tehlikeli virüslerle bağlantılı olduğu anlaşıldı.

HER 4 KİŞİDEN 1’İNDE KIRIM-KONGO TEMASI

Saha anketlerinden elde edilen verilere göre, Uganda’da her dört kişiden birinde ve her on sığırdan dokuzunda Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsüyle temas saptandı.

Antikor testleri, hastalık hissedilmese bile bağışıklık izlerinin kanda yer aldığını gösteren veriler sundu.

Kene ısırıkları ve enfekte hayvan kanıyla bulaşan virüs, erken dönemde sıradan ateşle benzer belirtiler veriyor.

İnsanlarda da hastalık ağır tabloya neden olabiliyor, ölüm oranı yüzde 40 seviyesine kadar çıkıyor.