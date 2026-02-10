CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfürlü mesajlar atan Özgür Özel'den itiraf gibi açıklama geldi. "İfadelerim kişilik tespitidir, ailesine değildir" diyen Özel, attığı mesajları satır satır okudu ancak küfürlü bölümleri es geçti.

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, önceki akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından hakaret ve tehdit mesajları aldığını açıklayarak partisinden istifa etti.

KÜFÜRLÜ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Özarslan, Özel hakkında suç duyurusunda bulunurken sosyal medyaya düşen yazışmalarda CHP Genel Başkanı Özel'in "Onlara giderek bana yalan attığını, aslında hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu itiraf ediyorsun. O zaman sen layığını bulmuşsun. Ama gün gelince ben sana yapıştırırım. Ama gün gelecek devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim. Köpek. S… git. Alçak köpek s… git. Yalaka. Karaktersiz p…. Seni doğuran ana senden utanır." dediği ortaya çıktı.

KÜFÜR ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Skandal ifadeler büyük tepki çekerken bugün grup toplantısında konuşan Özgür Özel, itiraf niteliğinde cümleler kurdu. Küfür ettiğini itiraf eden Özel, "İfadelerim kişilik tespitidir ailesine yönelik değildir. Birini ispatlasın işte mahkeme orada" dedi.

Özel grup toplantısına Mansur Yavaş'la katıldı

MESAJLARI ATLAYARAK OKUDU

Konuşmasının devamında Özarslan'a attığı mesajları elindeki kağıtlardan satır satır okuyan Özel'in, küfürlü bölümleri atlaması dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası