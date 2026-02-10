AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yaptırdıkları kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaştı. Yükselişe dikkat çeken Özdemir, "İBB anketimizde 35,5 oranında iken güncel durumda sadece AK Parti olarak 41,7'ye yükselmiş durumdayız. 2024 yerel seçimlerinde ilçe belediyelerimizin oy ortalaması 46,1 iken yeni yaptığımız ankette yüzde 51,8'e geldiğini görüyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bahçelievler Kongre Merkezi'nde "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla düzenlenen programda, kongre sonrası dönemde yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve geleceğe ilişkin hedefler paylaşıldı.

Programa, AK Parti Kurucu İl Başkanı Alaattin Büyükkaya, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, programda yaptığı konuşmada, İstanbul teşkilatları olarak parolalarının, "İstanbul'da bir olmak" olduğunu belirterek, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte İstanbul, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

Dünyanın olağanüstü zamanlardan geçtiğini ifade eden Özdemir, Türkiye'nin dünyanın bütün çatışma bölgelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde barış ve huzur ihraç ettiğini dile getirdi.

Özdemir, İstanbul teşkilatları olarak sorumluluklarının büyüklüğünün farkında olduklarını belirterek, genel merkez, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm teşkilatlarla birlikte sahada yürüttükleri çalışmaların meyvesini vermeye başladığını ifade etti.

Abdullah Özdemir

"CHP'Lİ YÖNETİM ŞEHRİMİZİN İLİĞİNİ EMDİ"

İstanbul'un belediyecilik ve şehir hizmetleri açısından, çok gerilere gitmeye devam ettiğini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"CHP'li yönetim bir taun gibi, bir salgın gibi, bir çete gibi şehrimizin adeta iliğini emdi. İstanbul'u, İstanbul'a yakışmayan işlerle kirletti. Biz ise ilçe belediyelerimiz eliyle, hükümetimiz eliyle, İstanbul için çalışmaya bir an bile ara vermedik. Başta metrolar olmak üzere ulaşım yatırımları, kentsel dönüşüm yatırımları, çevre yatırımları, sağlık yatırımları, eğitim yatırımları… İstanbul için her alanda her türlü yatırımı büyük bir görev şuuruyla yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hizmette olmayanların nerede olduklarını acı bir tecrübe olarak öğrendik. Sahte gülücükler, kamera bantları, gizli buluşmaların ardında ne yattığını, iddianame ortaya çıkınca, sanıkların ifadelerinde, itirafçıların itiraflarında gördük."

Özdemir, trafik, İETT otobüslerinin yanması, metrobüs ve toplu ulaşımdaki sorunlar, kentsel dönüşümde geri kalınması gibi meselelerin neden oluştuğunun son davalarla görüldüğünü anlattı.

"İSTANBUL'UN HAKKINI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"

İstanbul'da reklam alanlarında başlattıkları kampanyanın CHP yönetiminde büyük rahatsızlığa yol açtığını ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne yapalım, gözlerimize bant mı çekelim? İstanbul'un feryadına sağır mı olalım? Doğruyu söylemekten vaz mı geçelim? Kör olmayacağız, sağır olmayacağız. Gerçekleri söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul'a ne yaptıklarını, İstanbullulara bir bir anlatmaya hep birlikte devam edeceğiz. Her şartta, her yerde, her zaman. Bu, İstanbul'un üzerimizdeki hakkıdır. İstanbul'un hakkını, İstanbul'un imkanlarını talan edenlerden söke söke alacağız."

ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Sunumunda, yaptırdıkları kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaşan Özdemir, şunları kaydetti: "Göreve geldiğimizde sadece AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,6. Cumhur İttifakı ortaklarımız burada yok. Şu anda 36,2'ye yükselmiş durumdayız. İnanıyoruz ki ekonomik iyileşme 2026'da kendisini gösterdiğinde rakipsiz olan AK Partimiz arayı açacaktır. İBB anketimizde ise seçimlerden 1 yıl sonra yaptığımız ankette 35,5 oranında iken güncel durumda sadece AK Parti olarak 41,7'ye yükselmiş durumdayız. 2024 yerel seçimlerinde ilçe belediyelerimizin oy ortalaması 46,1 iken geçen yıl 44,6'ya çıktı. Yeni yaptığımız ankette yüzde 51,8'e geldiğini görüyoruz. İnşallah bu tabloyu çok daha yukarılara taşıyacağız."

Özdemir'in sunumunun ardından partililer ve yöneticiler toplu fotoğraf çektirdi.

