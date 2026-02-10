Ankara’daki yaşanan aile katliamının yeni detayları ortaya çıktı. Aynı gecede annesi, kızı ve eşini katleden Recep Cengiz’in silahla tehdit, hakaret, dolandırıcılık, çocuğu alıkoyma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Cengiz’in öldürdüğü eşinin bina yöneticisi ise “6-7 ay önce evlenmişler. Kadın ayrılmak için dilekçe vermiş. Adam da bunu kabullenmedi herhalde. Önce annesi ile çocuğunu arabada vurmuş” diye konuştu.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde aynı gece annesini, 8 yaşındaki kızını ve boşanma aşamasında olduğu eşini katleden Recep Cengiz’in suç kaydının detayları ortaya çıktı.

Cengiz’in silahla tehdit ve hakaret suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, önce kapalı cezaevinde tutulduğu daha sonra ise açık cezaevine geçtiği öğrenildi.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

HaberTürk muhabiri Emre Aytekin’in suç kaydına ilişkin şunları söyledi:

Farklı suç kayıtları var. Saldırganın 2025 Aralık ayında dolandırıcılık suçundan cezaevinden izinli çıktığını söyleyebiliriz. Eski eşe tehdit, çocuğu alıkoyma, silahla tehdit suçlarından kaydı olduğunu ifade edebiliriz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu üzücü olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma titizlikle sürüyor.

BİNA YÖNETİCİSİ KONUŞTU

Öte yandan katliama ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Recep Cengiz’in öldürdüğü eşi Beyzanur Cengiz’in oturduğu binanın yöneticisi Nizamettin Karagöz, konuştu.

“KADIN AYRILMAK İÇİN DİLEKÇE VERMİŞ”

Recep Cengiz ile Beyzanur Uçan Cengiz’in yeni evlendiğini ve Beyzanur Uçan Cengiz’in ayrılmak için dilekçe verdiğini öne süren Nizamettin Karagöz, şunları söyledi:

Adam daha önceden de bazı sıkıntılar yaşamış. Eşinden uzaklaştırma almış. Eşi cezaevinden çıktığını bahsetti. 6-7 ay önce evlenmişler. Anlaşamamışlar. Kadın ayrılmak için dilekçe vermiş. Adam da bunu kabullenmedi herhalde. Önce annesi ile çocuğunu arabada vurmuş. Buraya da kurye kılığında gelmiş. Eşini de burada vurmuş. Kadın 2-3 sene önce de burada oturdu. Gitti geldi, yine oturdu. Çok memnunduk, çok iyi insandı.

Beyzanur Cengiz’in oturduğu binanın yöneticisi Nizamettin Karagöz

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde dün gece işlenen peş peşe cinayetler kan dondurmuştu. 35 yaşındaki Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz (57) ile 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz'i tabancayla vurarak katletmişti.

Annesi ve kızına dehşeti yaşatan Recep Cengiz, ikisinin de cansız bedenini aracının bagajına koyarak boşanma aşamasında olduğu eşi 25 yaşındaki Beyzanur Cengiz'in evine gitmişti.

İddiaya göre kafasında kaskla kargocu kılığına giren Cengiz, eşi Beyzanur’un kapısını çalmış, ardından eşini de öldürmüştü. Dakikalar içinde annesini, kızını ve eşini katleden Recep Cengiz, aynı tabancayla intihar etmişti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Korkunç olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

