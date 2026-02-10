İstanbul genelinde 10 Şubat tarihinde birçok ilçede içme suyu hattı arızaları nedeniyle kesintiler yaşanıyor. Esenyurt, Kadıköy ve Beyoğlu başta olmak üzere farklı mahallelerde suyun ne zaman verileceği merak ediliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre, 10 Şubat Salı günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde içme suyu şebeke hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri uygulanıyor. Vatandaşlar, kesintilerin hangi mahalleleri kapsadığını ve suların saat kaçta geleceğini araştırıyor.

ESENYURT SU KESİNTİSİ!

Esenyurt ilçesinde yaşanan su kesintilerinin tamamı, içme suyu hatlarında meydana gelen 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle gerçekleştiriliyor. Aynı arıza kaynağına bağlı olarak birden fazla mahallede eş zamanlı kesinti uygulanıyor.

İSKİ’nin paylaştığı bilgilere göre Bağlarçeşme, Pınar, Çınar, Örnek ve Üçevler mahallelerinde başlayan kesintilerin, arıza giderme çalışmalarının tamamlanmasının ardından akşam saatlerine doğru sona ermesi planlanıyor. Yetkililer, çalışmaların erken tamamlanması halinde suyun daha erken verilebileceğini belirtiyor.

10 ŞUBAT İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

10 Şubat Salı günü İstanbul genelinde Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Kadıköy, Sarıyer, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde farklı saat aralıklarında su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin tamamı içme suyu şebeke hatlarında meydana gelen teknik arızalardan kaynaklanıyor.

Bağcılar su kesintisi: Mahmutbey - 10 Şubat 12.06-17.00

Başakşehir su kesintisi: Ziya Gökalp - 10 Şubat 10.36-13.00

Beyoğlu su kesintisi: Fetihtepe, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Piyale Paşa, Örnektepe - 10 Şubat 12.28-17.00

Esenyurt su kesintisi: Bağlarçeşme, Pınar, Çınar, Örnek, Üçevler - 10 Şubat 11.16-17.00

Kadıköy su kesintisi: Bostancı, Suadiye - 10 Şubat 12.00-17.00

Kadıköy su kesintisi: Caddebostan, Erenköy, Fenerbahçe - 10 Şubat 12.02-14.00

Sarıyer su kesintisi: Rumeli Kavağı, Merkez, Yeni - 10 Şubat 11.52-14.00

Sultangazi su kesintisi: Sultan Çiftliği - 10 Şubat 11.35-13.30

Üsküdar su kesintisi: Küçük Çamlıca - 10 Şubat 11.31-13.30

