Epic Games kış indirimleri 9 Şubat 2026 itibariyle başladı. Hem yeni hem de klasik oyunları kapsayan kampanyada indirim oranı bazı yapımlarda %95’e varan seviyelere ulaşıyor. İşte Epic Games indirimli oyunları...

Her yılın en büyük oyun indirim dönemlerinden biri olan kış indirimleri, dünya çapında sevilen oyun platformlarından Epic Games'te de başladı. AAA kalitesindeki büyük yapımlardan bağımsız oyunlara kadar yüzlerce oyun indirimli fiyatlarla oyun severlere sunuldu.

Epic Games Store 2026 Kış İndirimleri, 9 Şubat 2026 saat 19.00’da başladı ve 23 Şubat 2026 saat 19.00’a kadar devam edecek. Bu tarihler arasında oyuncular, indirimli fiyatlardan yararlanabilecek.

EPİC GAMES İNDİRİMLİ OYUNLARI

EA SPORTS FC 26: — 2.599,99 TL — İNDİRİMLİ 1.039,99 TL (-%60)

Red Dead Redemption: 2 — 2.299 TL — İNDİRİMLİ 574,75 TL (-%75)

Grand Theft Auto V Enhanced: 1.049 TL — İNDİRİMLİ 524,50 TL (-%50)

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection: 899 TL — İNDİRİMLİ 296,67 TL (-%67)

Battlefield 6: 2.599,99 TL — İNDİRİMLİ 1.689,99 TL (-%35)

The Last of Us Part II Remastered: 1.249 TL — İNDİRİMLİ 574,75 TL (-%75)

God of War: 899 TL — İNDİRİMLİ 359,60 TL (-%60)

Football Manager 26: 1.999 TL — İNDİRİMLİ 1.339,33 TL (-%75)

Assassin's Creed Valhalla: 1.499 TL — İNDİRİMLİ 374,75 TL (-%75)

The Outlast Trials: 269 TL — İNDİRİMLİ 80,70 TL (-%70)

Marvel's Spider-Man Remastered: 1.099 TL — İNDİRİMLİ 439,60 TL (-%60)

God of War Ragnarök: 1.499 TL — İNDİRİMLİ 1.004,33 TL (-%33)

Clair Obscur: Expedition 33: 820 TL — İNDİRİMLİ 738 TL (-%10)

Outlast: 33 TL — İNDİRİMLİ 8,25 TL (-%75)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT: 1.499 TL — İNDİRİMLİ 899,40 TL (-%40)

Batman Arkham Knight: 59 TL — İNDİRİMLİ 11,80 TL (-%80)

Mafia: Definitive Edition: 259 TL — İNDİRİMLİ 38,85 TL (-%85)

Among Us: 8 TL — İNDİRİMLİ 4,80 TL (-%40)

Mafia II: Definitive Edition: 199 TL — İNDİRİMLİ 39,80 TL (-%80)

It Takes Two: 1.199,99 TL — İNDİRİMLİ 239,99 TL (-%80)



