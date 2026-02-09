Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3 golle geçen Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gençlerbirliği maçının ardından transferler hakkında açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERİ HEP BERABER YAPTIK"

Karşılaşmanın ardından yapılan transferlere ve forvet transferi yapılmaması sonrası gelen eleştirilere yönelik kısa bir açıklama yapan Saran, "Maçtan memnunuz. Seçilmeden önce de sonra da söyledik. En iyi takım, en iyi oyuncu, en iyi hoca bizim... Transfere geldiğimizde de yapmak istediğimiz şey bir aile ortama oluşturmaktı. 'Samandıra'nın üzerindeki ölü toprağını kaldıracağız' dedik. 'Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız' dedik. Bugün takımımız karaktirli bir takım, mücadeleci bir takım, bir aile ortamı var. Transferi de hep beraber yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımız da dahil olduğu... Gidişattan memnunuz. 13 hafta var, 13'ü de final. Biz şampiyonluğa odaklıyız." şeklinde konuştu.

