Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, kendisine yönelik sosyal medya paylaşımlarının ardından kamuoyunun gündemine geldi. Yaşanan gelişme sonrası “Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş kimdir?” sorusu araştırılmaya başlandı.

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde belediye başkanlığı görevini sürdüren Zeynep Güneş, sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle gündem oldu. İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz’ın Başkan Güneş hakkında kullandığı ifadeler kamuoyunda tepki topladı.

MİHALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR?

Zeynep Güneş, 1976 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Lisans mezunu olan Güneş, yerel yönetim alanındaki siyasi kariyerine 2014 yerel seçimleriyle başladı. Aynı yıl Mihalgazi Belediye Başkanı seçildi.

2019 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek görevine devam eden Güneş, 2024 seçimlerinde de üçüncü kez Mihalgazi Belediye Başkanı oldu. Halen AK Parti çatısı altında görev yapıyor.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kıyafeti üzerinden hakaret eden İyi Partili isim gözaltına alındı

Haberle İlgili Daha Fazlası