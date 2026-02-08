İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı temaslara sert şartlarla müdahil oldu. İran’ın nükleer faaliyetlerini tamamen durdurmasını isteyen İsrail, füze menzillerinin sınırlandırılmasını ve bölgesel etkisinin kırılmasını talep ediyor. Görüşmelere temkinli yaklaşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise süreci “bir pusu olabilir” sözleriyle değerlendirdi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı temaslarda kapsamlı talepler masaya koydu. İsrail’e göre İran’ın nükleer programının tamamen iptal edilmesi, uranyum zenginleştirmenin sıfıra indirilmesi ve zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gerekiyor. Talepler arasında İran füzelerinin menzilinin 300 kilometre ile sınırlandırılması ve "Şii ekseni" olarak adlandırılan bölgesel yapının dağıtılması da bulunuyor.

Maariv analizine göre İsrail yönetimi, bu maddelerin sıkı ve gerçek bir denetimle uygulanmasını istiyor.

TEL AVİV’DE ANLAŞMA ENDİŞESİ

İsrail medyasına konuşan siyasi kaynaklar, aynı zamanda ABD’nin İran’la yalnızca nükleer başlığa odaklanan bir anlaşmaya yönelmesinden ciddi rahatsızlık duyulduğunu aktardı.

İsrail tarafı, böyle bir mutabakatın İsrail’e yönelik doğrudan tehditleri göz ardı edeceği görüşünde.

Maariv’e konuşan bir İsrailli siyasi kaynak, "Endişemiz, ABD’nin kendisi için kısa vadede uygun ama İsrail’e yönelik tehditleri cevapsız bırakan bir anlaşmayı kabul etmesi" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU WASHİNGTON’A GİDİYOR

Söz konusu endişeler üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington ziyaretini öne çektiği duyuruldu. Netanyahu’nun 11 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek balistik füze sınırlamaları ve İran’ın bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin de müzakere başlıklarına eklenmesini isteyeceği kaydedildi. Netanyahu’nun ofisi, İsrail’in herhangi bir anlaşmanın bu iki konuyu mutlaka içermesi gerektiği görüşünde olduğunu aktardı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir da "İsrail, nükleer ve balistik füze kapasitesine sahip bir İran'ı kabul etmeyecek. Netanyahu, Trump'la konuşup onu ikna edecek. Amerikan yönetimi sonunda Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının gerçekçi olmadığını fark edecek." şeklinde yorum yaptı.

İran’a yeni teklif masada! Arakçi'den 'tuzak olabilir' çıkışı

UMMAN’DA ABD–İRAN TEMASI

ABD ile İran arasında dolaylı nükleer temaslar Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden başladı. Görüşmeler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından kesintiye uğramıştı. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetine ise Başkan Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etti. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi temaslara aracılık yaptı.

Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

İRAN: GÜVENMİYORUZ

Görüşmelerin ardından konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sürece temkinli yaklaştıklarını açıkça dile getirdi. Arakçi, "Onlara güvenmiyoruz ve pusuya düşürme ihtimalini tamamen bekliyoruz. Bu bir aldatma olabilir, kimse aldanmasın" dedi. İran’ın ülke yönetimini bu görüşmelere bağımlı kılmayacağını söyleyen Arakçi, tüm kurumların sanki müzakere yokmuş gibi hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

CENTCOM GERİLİMİ

Arakçi ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanı’nın görüşmeler sırasında Maskat’ta bulunmasına da tepki gösterdi. İran tarafı, müzakere sürecinde herhangi bir askeri yetkilinin varlığını kabul etmediklerini net şekilde iletti. Arakçi, temasların doğrudan değil, diplomatik nezaket çerçevesinde sınırlı karşılaşmalarla yürütüldüğünü aktardı.

SÜREÇ İZLENİYOR

İran Dışişleri Bakanı, ABD tarafının ciddiyetine dair hem olumlu hem olumsuz işaretler gördüklerini söyledi. Bazı yaptırımların devam etmesi ve askeri faaliyetlerin sürmesi nedeniyle şüphelerin sürdüğünü belirten Arakçi, tüm işaretlerin birlikte değerlendirileceğini ve görüşmelerin kaderine buna göre karar verileceğini dile getirdi.

