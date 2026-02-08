Avrupa genelinde milyonlarca ailenin kullandığı bebek mamalarından zehirlenme şüphesiyle büyük bir kriz patlak verdi. Onlarca bebeğin hastanelik olduğu skandalda, izler tartışmalı bir tedarik zinciri üzerinden o ülkeye uzandı.

Avrupa genelinde bebek mamasıyla ilgili ortaya çıkan skandal giderek büyüyor.

İngiltere merkezli kriz, kısa sürede kıtanın gündemine oturdu. Danone’ye ait Aptamil, Cow & Gate ve SMA gibi milyonlarca ailenin kullandığı markalar, zehirlenme şüphesi sonrası acil geri çağırma kararı aldı.

Bebek mamalarından zehir çıktı, Avrupa’yı sardı! Skandal zincirinin izleri o ülkeye uzandı

ONLARCA BEBEK HASTANELİK OLDU

Sağlık makamlarının paylaştığı bilgilere göre, kontamine mama tüketen en az 36 bebekte mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı görüldü. Bazı bebeklerin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Vakaların İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’ya yayıldığı kaydedildi. Yetkililer, olayın boyutunun netleşmesi için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

DEV MARKALARDAN ACİL GERİ ÇAĞIRMA KARARI

Artan vakaların ardından Danone, Aptamil ve Cow & Gate markalarına ait çok sayıda bebek ve devam mamasını piyasadan çekti. Benzer şekilde Nestle de SMA markalı ürünlerin bazı partilerini geri çağırdı. Yetkililer, geri çağırma kapsamı dışında kalan ürünlerin güvenli olduğunu duyurdu ancak asıl riskin evlerdeki mamalar olduğuna değindi.

KAYNAK ÇİN BAĞLANTILI TEDARİKÇİ ÇIKTI

Yetkililer, kontaminasyonun Çin’de bulunan ortak bir üçüncü taraf tedarikçiden gelen ham maddeden kaynaklandığını açıkladı. İncelemelere göre sorun, üretimde kullanılan ve anne sütünde doğal olarak bulunan araşidonik asit yağıyla bağlantılı. Yetersiz denetim nedeniyle oluşan cereulide toksini, bebeklerde gıda zehirlenmesine yol açtı.

ISIYA DAYANIKLI TOKSİN ALARMI

Cereulide toksininin en dikkat çekici özelliği ise ısıya dayanıklı olması. Bu nedenle kaynar suyla hazırlanan mamalarda bile etkisini kaybetmiyor. Vücutta enerji üretimini bozduğu ileri sürüldü.

Sağlık makamları, bebeklerinde belirtiler görülen ailelere acilen doktora başvurma çağrısı yaptı.

AİLELERE KRİTİK UYARI

Gıda güvenliği kurumları, ebeveynlerden evlerindeki bebek mamalarının parti numaralarını mutlaka kontrol etmelerini istedi. Etkilenen ürünlerin kesinlikle kullanılmaması, mağazalara iade edilmesi ve gerekirse doktor veya eczacıya danışılarak alternatif mamalara geçilmesi çağrısı yapıldı.

