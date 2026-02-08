9 Şubat GDZ elektrik kesintisi listesi belli oldu! İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?
İzmir’de 9 Şubat Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ Elektrik’in şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren kesintiler yaşanacak. Peki, 9 Şubat İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Haftanın ilk gününe elektrik kesintileriyle başlayacak olan İzmir’de, GDZ Elektrik tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle çok sayıda ilçe ve mahallede geçici kesintiler yapılacak. Vatandaşlar, kesintilerin hangi bölgeleri kapsadığı ve elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.
9 ŞUBAT GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ!
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat Pazartesi günü İzmir genelinde planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Bornova, Buca, Karşıyaka, Aliağa, Bayraklı, Karabağlar, Torbalı, Urla, Çeşme, Ödemiş, Bergama, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanacak.
Kesintiler, ilçelere göre değişmekle birlikte genellikle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlandı. Bazı bölgelerde ise erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar süren, 8 ila 10 saate varan kesintiler öngörülüyor. GDZ Elektrik, çalışmaların elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapıldığını bildirdi.
9 ŞUBAT İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Bayındır
Havuz Mahallesi
09.00 - 17.00
Aliağa
Şakran Sayfiye, Aşağışakran, Yenişakran, Bahçedere, Çaltılıdere, Çoraklar, Hacıömerli, Kalabak, Kapukaya, Karaköy, Şakran Hasbi Efendi, Yüksekköy
09.00 - 16.00
Kalabak, Hacıömerli (merkez ve küme evleri)
09.00 - 16.00
Bozköy
10.00 - 16.00
Bornova
Ümit Mahallesi
09.00 - 15.00
Buca
Fırat Mahallesi
Yeşilbağlar, Göksu
Efeler
09.00 - 16.00
Çeşme
Altınkum, Şehit Mehmet
09.00 - 12.00
Altınkum (bazı sokaklar)
09.00 - 15.00
Karabağlar
Şehitler, Maliyeciler, Salih Omurtak
09.00 - 13.00
Metin Oktay, General Kazım Özalp
09.00 - 13.00
Salih Omurtak, Bahriye Üçok
13.00 - 17.00
Karşıyaka
Cumhuriyet, Örnekköy
09.00 - 15.00
Bahçelievler
09.00 - 17.00
İmbatlı
01.00 - 06.00
Kemalpaşa
Armutlu Hürriyet, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
11.00 - 13.00
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Aşağıkızılca
09.00 - 15.00
Menderes
Çakaltepe, Ataköy, Çile, Çamönü, Değirmendere
10.00 - 18.00
Ödemiş
Bayırlı, Kuvvetli, Günlüce, İnönü
09.00 - 16.00