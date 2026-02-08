İzmir’de 9 Şubat Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ Elektrik’in şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren kesintiler yaşanacak. Peki, 9 Şubat İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Haftanın ilk gününe elektrik kesintileriyle başlayacak olan İzmir’de, GDZ Elektrik tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle çok sayıda ilçe ve mahallede geçici kesintiler yapılacak. Vatandaşlar, kesintilerin hangi bölgeleri kapsadığı ve elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.

9 ŞUBAT GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ!

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat Pazartesi günü İzmir genelinde planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Bornova, Buca, Karşıyaka, Aliağa, Bayraklı, Karabağlar, Torbalı, Urla, Çeşme, Ödemiş, Bergama, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanacak.

Kesintiler, ilçelere göre değişmekle birlikte genellikle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlandı. Bazı bölgelerde ise erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar süren, 8 ila 10 saate varan kesintiler öngörülüyor. GDZ Elektrik, çalışmaların elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapıldığını bildirdi.

9 ŞUBAT İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bayındır

Havuz Mahallesi

09.00 - 17.00

Aliağa

Şakran Sayfiye, Aşağışakran, Yenişakran, Bahçedere, Çaltılıdere, Çoraklar, Hacıömerli, Kalabak, Kapukaya, Karaköy, Şakran Hasbi Efendi, Yüksekköy

09.00 - 16.00

Kalabak, Hacıömerli (merkez ve küme evleri)

09.00 - 16.00

Bozköy

10.00 - 16.00

Bornova

Ümit Mahallesi

09.00 - 15.00

Buca

Fırat Mahallesi

Yeşilbağlar, Göksu

Efeler

09.00 - 16.00

Çeşme

Altınkum, Şehit Mehmet

09.00 - 12.00

Altınkum (bazı sokaklar)

09.00 - 15.00

Karabağlar

Şehitler, Maliyeciler, Salih Omurtak

09.00 - 13.00

Metin Oktay, General Kazım Özalp

09.00 - 13.00

Salih Omurtak, Bahriye Üçok

13.00 - 17.00

Karşıyaka

Cumhuriyet, Örnekköy

09.00 - 15.00

Bahçelievler

09.00 - 17.00

İmbatlı

01.00 - 06.00

Kemalpaşa

Armutlu Hürriyet, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

11.00 - 13.00

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Aşağıkızılca

09.00 - 15.00

Menderes

Çakaltepe, Ataköy, Çile, Çamönü, Değirmendere

10.00 - 18.00

Ödemiş

Bayırlı, Kuvvetli, Günlüce, İnönü

09.00 - 16.00

