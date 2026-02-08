Milli Muharip Uçak KAAN, Suudi Arabistan’da düzenlenen World Defense Show’da Türkiye’nin savunma sanayi kabiliyetini sahaya yansıtan yeni nesil tanıtım modeliyle yer aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Riyad’daki fuarda KAAN ve ANKA III platformlarını insanlı-insansız birlikte görev yaklaşımıyla uluslararası heyetlere sundu.

Milli Muharip Uçak KAAN, Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defense Show'da sergilenen yeni konseptiyle Türkiye'nin savunma sanayi gücünü uluslararası vitrine taşıdı. Riyad'daki organizasyonda KAAN, teknoloji odaklı yapısı ve insanlı-insansız entegrasyon yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), KAAN’ı teknoloji odaklı yeni konseptiyle uluslararası heyetlerin karşısına çıkardı.

SUUDİ ARABİSTAN İLE KRİTİK EŞİK AŞILDI

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Suudi Arabistan’ın KAAN’a ilgisinin artık en üst noktaya ulaştığını söyledi.

Uzun süredir devam eden temasların ileri bir aşamaya taşındığını ifade eden Demiroğlu, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak olumlu bir gelişmeye işaret etti.

Sürecin, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ve hükümetler arası mutabakat çerçevesinde ilerlediği aktarıldı.

Projeye dahil olmak isteyen ülkeler bulunduğuna işaret eden Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi de Suudi Arabistan'dı. Epeydir çalışmalarımız devam ediyor, artık en son, en üst seviyeye taşındı görüşmeler. Bundan sonraki süreçte, belki bu sene içerisinde, belki daha da yakın, güzel bir haberi sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda devam ediyor süreç, çünkü hükümetler arası bir mutabakatla ve plan, proje, programla yapılması lazım. Her seviyede, Cumhurbaşkanımız seviyesinde bu projeye destek en üst düzeyde, en güçlü olduğu şekliyle devam ediyor. İnşallah devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyeyim."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KAAN’A TAM DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan desteğiyle yürüyen süreçte, KAAN sadece bir savaş uçağı değil, Türkiye’nin bağımsız savunma hamlesinin simgesi oldu. Suudi Arabistan’la muhtemel ortak yatırım modeli de masada duruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "KAAN, sadece bir savaş uçağı değil. KAAN, Türkiye’nin mühendislik kabiliyetinin, bağımsız savunma iradesinin sembolüdür. KAAN ile ilgili övgü dolu birçok geri dönüş aldık. Dünyada bu alanda daha fazla söz sahibi oldukça bu tür işbirliklerimiz de kesinlikle artacaktır. Kaldı ki Suudi Arabistan ile bu konuda ortak yatırım söz konusu. Her an bu ortak yatırımı da gerçekleştirebiliriz." demişti.

SATIN ALIM MI, ORTAK ÜRETİM Mİ?

Suudi Arabistan’ın KAAN’a hangi modelle dahil olacağı konusu görüşmelerin merkezinde yer alıyor. Doğrudan satın alım, ortak üretim ya da projeye derin entegrasyon seçenekleri masada bulunuyor. Rakamların 20, 50 ve daha üst seviyelerde konuşulduğu, nihai montaj hattı ve üretim altyapısı gibi başlıkların da değerlendirildiği ifade ediliyor. Net olan tablo ise KAAN’ın küçük ölçekli bir iş olmayacağı.

Suudi Arabistan ile işbirliği modelinin Endonezya'dakine benzer mi, farklı mı olacağı" sorusunu Demiroğlu şöyle cevapladı:

"Bunların hepsi tartışılan, konuşulan konular. Ülkelerin isteklerine, altyapılarına bağlı, kaç tane almak istediklerine bağlı olarak değişebilecek bir model ama hepsi masada. Yani direkt satın alım da olabilir, projeye en üst seviyede dahil olmak da olabilir ama bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz hangisini seçecekler, biz hepsine açığız. Adetler de konuşuluyor 20 var, 50 var. Bunlar konuşulan, dediğim gibi modele göre değişiklik arz eden sayılar. Mesela burada nihai montaj hattı veya daha ilerisini kurmak isterseniz 20 taneyle fizibilitesi doğru çıkmaz. Daha yüksek bir rakam olması, 50, 100 olması lazım. Hangi modelin seçileceğine, hangi seviyede katılınacağına bağlı olarak bu rakamlar değişir ama 3-5 olmayacağı kesin."

RİYAD’DA SUUDİ BAYRAKLI KAAN KONSEPTİ

World Defense Show’da KAAN’ın Suudi Arabistan bayrağıyla sergilenmesi de dikkat çekti. Fuarda, KAAN ve ANKA III platformlarıyla oluşturulan OKU (Otonom Kol Uçuşu) konsepti kapsamında insanlı-insansız takımlanma yaklaşımı sahnelendi. Hareketli demoda KAAN’ın ANKA III’lerle birlikte görev icra ettiği senaryo, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

KAAN VE GÖKBEY AYNI VİZYONDA BULUŞUYOR

TUSAŞ, sadece KAAN değil, GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri için de Suudi Arabistan’la temaslarını sürdürüyor.

Hem askeri hem sivil alanlarda değerlendirmeler yapılırken, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’yla uyumlu bir üretim ve işbirliği modeli üzerinde duruluyor. KAAN ve GÖKBEY’in Suudi Arabistan’da üretilmesi ihtimali de gündemde.

TUSAŞ’TAN SUUDİ ARABİSTAN HAMLESİ

TUSAŞ’ın Riyad’da ofis açma hazırlıkları da hız kazandı. Kısa süre içinde faaliyete geçmesi planlanan bu merkezin, sadece Suudi Arabistan değil bölge ülkeleri için de stratejik bir üs olması hedefleniyor. Türkiye’nin savunma sanayi varlığının Körfez’de kalıcı hale gelmesi amaçlanıyor.

