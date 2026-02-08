Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen 500 bin sosyal konut çalışmasında kura süreci hız kesmeden devam ediyor. 9 Şubat 2026 Pazartesi günü Kütahya ve Yozgat'taki projeler için yapılacak kura çekimleri, binlerce başvuru sahibinin gündeminde yer alıyor. Kütahya ve Yozgat kura çekiliş saatleri belli olurken kuraya katılacakların isim listesi de açıklandı.

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde yeni bir kura günü daha geldi. Kütahya ve Yozgat'ta inşa edilecek konutlar için hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri, 9 Şubat Pazartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı yayınla vatandaşlara sunulacak.

TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kütahya genelinde merkez ilçe dahil olmak üzere Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı’da hayata geçirilecek sosyal konut projeleri için kura çekimi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü yapılacak. Çekiliş saat 11.00’de başlayacak.

Kütahya kura çekimi, Hazar Dinari Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Aynı zamanda TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak kura çekimiyle birlikte toplam 3 bin 592 konut için hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yozgat’ta Merkez ilçe ile birlikte Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek ve Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy ilçelerini kapsayan sosyal konut projeleri için kura çekimi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Yozgat kura çekimi, Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda yapılacak. Toplam 2 bin 858 konut için hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş, şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilecek.

500 BİN KONUT KÜTAHYA KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ

Kütahya’da kura çekimine katılacak isimler, projelerde kura çekimine katılacak adaylar için TOKİ'nin resmi sitesinde listelerde, başvurusu geçerli bulunan adaylar ile çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlar ayrı ayrı yer aldı.

Hak sahibi olup olmadığı, kura çekiminin ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Ayrıca kura sonuçları ilçe ve proje bazında ayrı ayrı ilan edilecek.

500 BİN KONUT YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ

Yozgat'taki projelerde kura çekimine katılacak adaylar için TOKİ'nin resmi sitesinde listelerde, başvurusu geçerli bulunan adaylar ile çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlar ayrı ayrı yer aldı.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak kazanan asil ve yedek adaylar ilan edilecek. İsim listeleri hem TOKİ’nin resmi kanallarında hem de e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

