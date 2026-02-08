TOKİ’nin 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Yeni haftada yapılacak çekilişlerle birlikte birçok ilde daha hak sahipleri belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı paylaşımla 9-15 Şubat TOKİ kura çekiliş takvimi belli oldu.

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği TOKİ sosyal konut kuralarında gözler şubat ayının ikinci haftasına çevrildi. Daha önce birçok ilde tamamlanan kura çekimlerinin ardından, yeni hafta için açıklanan takvimle birlikte hak sahipliği heyecanı yeniden arttı.

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bugüne kadar 50 ilde kuralar tamamlanırken, yaklaşık 177 bin konutun hak sahibi belirlendi. Süreç, ilan edilen takvim doğrultusunda noter huzurunda yürütüldü.

Bakan Kurum'un açıklamasına göre kura çekilişlerinin ardından 2027 Mart ayından itibaren konutların teslimine başlanacak.

TOKİ 9-15 Şubat kura takvimi açıklandı! Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir kura tarihleri

BU HAFTA HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK?

Açıklanan takvime göre 9-15 Şubat haftasında yedi ilde daha kura çekilişi yapılacak. Buna göre;

9 Şubat Pazartesi: Yozgat ve Kütahya

10 Şubat Salı: Bilecik

11 Şubat Çarşamba: Çankırı

12 Şubat Perşembe: Bolu

13 Şubat Cuma: Tekirdağ ve Balıkesir

Kura çekimleri tamamlanan illerde sonuçlar aynı gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılırken, vatandaşlar sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan “kura sonuçları sorgulama” ekranı üzerinden T.C. kimlik numarasıyla ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.

