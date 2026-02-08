Ankara’da farklı ilçeleri etkileyen su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altyapı kaynaklı arızalar nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintisi uygulanırken, ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor. 8 Şubat ASKİ Ankara su kesintisi bitiş saati netleşti.

Başkentte hafta sonu yaşanan su kesintileri “8 Şubat Ankara'da sular ne zaman gelecek?” sorusunu beraberinde getirdi. Ankara’nın merkezi ve çevre ilçelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle bazı bölgelerde planlı ve plansız kesintiler yaşanıyor.

ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ankara’nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Kesintilerin, boru hattı arızalarının giderilmesi amacıyla yapıldığı ve ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan Kızılcahamam'da 9 Şubat 20.00 ile 10 Şubat 06.00 arasında kesinti yapılacağı duyurusu paylaşıldı.

8 ŞUBAT ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Çankaya su kesintisi bitiş saati: 8.02.2026 18:00:00, Etkilenen Yerler: Anıttepe, Bahçelievler, Yukarı Bahçelievler, Balgat, Bayraktar, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Seyranbağları, Tınaztepe, Yücetepe, Zafertepe Mahalleri

Yenimahalle su kesintisi bitiş saati: 8.02.2026 15:00:00, Etkilenen Yerler: Jandarma İstanbul Yolu Mengerler ve çevresi

Kızılcahamam su kesintisi: Arıza Kaynaklı Arıza Tarihi: 9.02.2026 20:00:00 Tamir Tarihi: 10.02.2026 06:00:00

Detay: Tesisler Dairesi Başkanlığınca 3000'lik Pompa İstasyonun Manevra Odasındaki giriş-çıkış boruları ile vanaların yenileme çalışması yapılacağından dolayı su kesintisi oluşacaktır.

Etkilenen Yerler: Kızılcahamam İlçe Geneli (Akçay, Karşıyaka, Kemalpaşa, İsmetpaşa ve Yenice Mahalleleri)

