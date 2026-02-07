Sosyal medya hesabı FeedTalkz tarafından hazırlanan ve Doğukan Alkaş’ın anlatımıyla izleyiciyle buluşan mini belgesel, dünyanın en zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen "açlıkla terbiye edilen" Nijer’in çarpıcı gerçeklerini gün yüzüne çıkarıyor. Belgesel, Nijer'in gerçek anlamda bir bağımsızlık mücadelesi verdiği bu kritik dönemi mercek altına alıyor.

Dünyanın en büyük uranyum rezervlerine sahip olmasına rağmen on yıllardır sömürgecilik kıskacında kalan Nijer, FeedTalkz’un yeni belgeseline konu oldu.

Doğukan Alkaş’ın anlatımıyla hazırlanan yapım, 1960’taki bağımsızlık ilanının ardından devam eden düzenin nasıl sarsıldığını yerinden aktarıyor.

Belgesel, Fransız askerlerini ülkeden kovan General Abdurrahim Çiçani ile yapılan özel röportaj eşliğinde, Nijer’in kendi kaynaklarını halkı için kullanmaya başladığı bu kritik dönemi ve bölgede Türkiye ile gelişen güçlü bağları mercek altına alıyor.

URANYUM ZENGİNLİĞİ İÇİNDE KARANLIK VE YOKSULLUK

Nijer, dünyanın en büyük uranyum yataklarına sahip olmasına rağmen, dünyanın en fakir 7. ülkesi konumunda bulunuyor. Uzun yıllardır Fransa'nın sömürgeci sistemi altında kaynakları sömürülen ülkede, halkın 2023 yılına kadar gece aydınlatmasına dahi sahip olmadığı ve kirli su kaynakları nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği vurgulanıyor.

General Abdurrahim Çiçani

GENERAL ABDURRAHİM ÇİÇANİ VE YENİ DÖNEM

Belgeselin en dikkat çekici bölümlerinden birini, ülkede darbe yaparak Fransız askerlerini Nijer'den kovan General Abdurrahim Çiçani (Abdourahamane Tchiani) ile yapılan özel röportaj oluşturuyor.

Fransız sömürgeciliğinin kravat takmış halinin sona erdiğini belirten Alkaş, General'in müdahalesiyle birlikte Nijer'in kendi elektriğini üretmeye ve uranyumunu kendi halkının yararına kullanmaya başladığını ifade ediyor.

FeedTalkz ekibi Nijer’de: Sömürgeciliğin gölgesinden direnişe uzanan bir yolculuk

Nijer parlamento başkanı ve General Çiçani ile yapılan görüşmelerde, Türkiye ve Nijer ilişkilerinin derinliği ön plana çıkıyor. General Çiçani, Türk sivil toplum kuruluşlarının (özellikle Albayan gibi kuruluşların) okul, cami ve su kuyusu inşası gibi projelerle Nijer halkına sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

FeedTalkz ekibi Nijer’de: Sömürgeciliğin gölgesinden direnişe uzanan bir yolculuk

"ACI, MASUMİYET VE ÖFKE"

Alkaş, "25 yıllık ömrümde yaşadığım en duygusal, kendi özüme döndüğüm günlerdi" diyerek özetlediği 5 günlük Nijer yolculuğunu, halkının gözlerindeki "acı, masumiyet ve öfkeyi" unutamayacağını ifade ederek anlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası