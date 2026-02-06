Vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak için bankalara yöneliyor. Milyonlar kredi kampanyalarını yakından takip ederken, Ziraat Bankası'ndan dikkat çeken bir adım geldi.

ZİRAAT'TEN EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ Ziraat Bankası, emeklilere yönelik faizsiz kredi imkanı sundu. Ancak bu krediden faydalanmak için 2 kriter bulunuyor.



KİMLERE FAİZSİZ KREDİ VERİLİYOR? Ziraat Bankası'nın faizsiz kredisi ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel.

FAİZSİZ KREDİ NE KADAR? İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel 40 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi veriliyor.



OTOMATİK ÖDEMEYE 500 TL İADE Ayrıca kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık 500 TL'ye kadar iade fırsatı sunuluyor.



ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ Ziraat Bankası tarafından ilk kez emekli olacaklar ya da maaşını bankaya taşıyanlara ücretsiz HGS etiketi de veriliyor.

%25 İNDİRİMLİ KİRALIK KASA Banka yeni emeklilere ya da maaşını taşıyana kiralık kasa konusunda da yardımcı oluyor. Bu kişilere %25 indirimli kiralık kasa hizmeti de sunuluyor.

MEVCUT MÜŞTERİLERE FAİZSİZ NAKİT AVANS! Banka mevcut emekli müşterilerine de faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası müşterisi olan emekliler, yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor.

