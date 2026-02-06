Anadolu Ajansı
Kırmızı bültenle aranıyordu, Eskişehir'de yaralandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi Eskişehir'de yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU
Polis, Interpol tarafından "dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle aranan M.S.K.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
