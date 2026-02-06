İzmir'de şiddetli yağış! Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi
İzmir genelinde yoğun yağış sonrası Selçuk ilçesi ile Aydın'a bağlı Ortaklar arasındaki karayolunda çökme meydana geldi. Aydın sınırına 500 metre kala yol tamamen ulaşıma kapanırken, trafik akışı alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.
- İzmir Selçuk - Ortaklar yolu üzerinde, Aydın il sınırına yakın bir noktada şiddetli yağışlar sonrası derin bir yol çökmesi meydana geldi.
- Çökme nedeniyle bölgeye ekipler sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.
- Trafik akışı, Selçuk'tan Ortaklar yönüne gidenler için Çamlık Kavşağı üzerinden Kuşadası yoluna, Ortaklar'dan Selçuk yönüne gelenler için ise Aydın - İzmir Otoyolu'na yönlendirildi.
- Çökmenin meydana geldiği alanda onarım ve teknik inceleme yapılması bekleniyor.
İzmir Selçuk - Ortaklar yolu üzerinde, Aydın il sınırına yaklaşık 500 metre mesafede karayolunca derin bir çökme meydana geldi. Kuvvetli yağış sonrası oluşan çökme sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi.
Yol çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Bu arada trafik akışı alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor. Çökmenin meydana geldiği alanda onarım ve teknik incelemenin yapılması bekleniyor.
İŞTE ALTERNATİF GÜZERGAH
Selçuk’tan Ortaklar ve Aydın yönüne giden araçlar, Çamlık Kavşağı üzerinden Kuşadası yoluna yönlendiriliyor. Ortaklar’dan Selçuk istikametine gelen araçlar ise Aydın - İzmir Otoyolu’na sevk ediliyor.
Yetkililer, Selçuk - Ortaklar yolunu kullanacak sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.