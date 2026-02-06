Acilde dehşet! Tedaviye gelen hasta, doktorun dişlerini kırdı
Şanlıurfa'da hastane acilinde görevli bir doktor, tedavi için gelen hasta tarafından darbedildi. Saldırgan gözaltına alınırken dişleri kırılan doktor tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'da bir doktor, hastası tarafından darbedilerek dişleri kırıldı ve saldırgan gözaltına alındı.
- Şanlıurfa'da görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. İ.H.E.Ç, hastası İ.T. tarafından darbedildi.
- Saldırı sonucunda doktorun dişleri kırıldı.
- Saldırgan hasta İ.T. gözaltına alındı.
- İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane, saldırıyı kınayarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.
Şanlıurfa'da doktoru darbeden kişi gözaltına alındı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir doktoru darbeden kişi gözaltına alındı.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Bina Acil Servisi'nde görev yapan doktor İ.H.E.Ç, hastaneye tedavi için gelen hasta İ.T. tarafından darbedildi.
3 yıl geçti, o el hiç bırakılmadı! 6 Şubat depremlerinin hafızalara kazınan kareleri
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Dişlerinin kırıldığı öğrenilen doktor tedavi görürken, İ.T. ise gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Bina Acil Servisi'nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. İ.H.E.Ç, görev başında saldırıya uğramış ve fiziki şiddete maruz kalmıştır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti şiddetle kınıyor, yaşanan bu menfur olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans."
"HUKUKİ SÜREÇ SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLECEK"
Hastaneden yapılan açıklamada ise "Sağlık hizmeti sunan hekimlerimize yönelik bu kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Yaşanan olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağımızı ve gerekli hukuki sürecin sonuna kadar sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.