Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketine uyandı. Saat 04:17'de merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık olan 7.7'lik şiddetli deprem, 10'dan fazla kentte yıkıma neden oldu.

11 İL BAŞTAN İNŞA EDİLDİ İki büyük deprem 11 ilde ağır yıkıma neden oldu; Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ deprem bölgesi ilan edildi.



ON BİNLERCE CANIMIZ GİTTİ Asrın felaketinde Türkiye'de 53 bin 537, Suriye'de ise en az 8 bin 476 kişi öldü ve toplamda 138 binden fazla kişi yaralandı. Ülkemizde 7 günlük ulusak yas ilan edildi.



3 sene geçmesine rağmen acımız hala taze... Geriye ise günler, haftalar, aylar süren enkaz çalışmalarından ise hafızalara kazınan kareler kaldı.



MESUT HANÇER'İN YÜREK YAKAN KARESİ Bunlardan ilki 6 Şubat 2023'teki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin yerle bir olmasıydı. 22 bloklu sitede en az 1400 kişi can verdi. Burada enkaz altındaki kızının elini tutan baba Mesut Hançer'in o karesi, hafızalardan uzun süre silinmemişti.



Yıkımın derinden hissedildiği Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazdan yaklaşık 30 saat sonra 2 kadın yaralı kurtarılmış, enkazda görev yapan komandolardan biri gözyaşlarına boğulmuştu.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan inşaat halindeki sitenin önünde "depreme dayanıklı" tabelaları görenleri kahretmişti.



KKTC'DEN GELMİŞLERDİ Adıyaman'da yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nden geri sadece toz ve enkaz yığını kalmıştı. Otelde ölenler arasında KKTC'den ülkemize gelen öğrenciler de bulunuyordu.



İskenderun Limanı'nda depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıkmıştı. Alevler büyürken yangın, 4 günün ardından söndürülebilmişti.



Hatay’da depremde yıkılan Habibi Neccar Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 27 Aralık 2025 günü ibadete açıldı.



Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da yıkılan bir apartmanının enkazından 72 saat sonra annesiyle kurtarılan 5 yaşındaki Hazal Güner, izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Güner, "Su ister misin?" sorusuna, "Yok daha muayene olmadım" cevabıyla gönüllerde yer etmişti.

Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan özel hastanenin enkazından 11. günde 261. saatte kurtarılan laboratuvar teknikeri Mustafa Avcı'nın sağ ayak bileği kesilmişti. Protez takılan Avcı, asrın felaketinden günler sonra kurtulmasıyla akılarda yer etmişti.

Depremin ardından felaketin yaşandığı 11 ilde, çadır ve konteyner kentler kurulmuştu. Binlerce çadır ve konteyner ile depremzedelere barınma alanları oluşturulmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası