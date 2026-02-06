Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Alanönü Mahallesi'nde yer alan tarihi çeşme, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından adeta çöplüğe çevrildi.

Belediye ekiplerince 21 Kasım 2025 tarihinde bakımdan geçirilen çeşmenin yalağı, kısa sürede sigara izmaritleri, kuruyemiş kabukları ve atıklarla doldu.

Tarihi dokuya verilen bu zarar üzerine Alanönü Mahalle Muhtarı Hüseyin Özat, çeşmenin üzerine bir uyarı yazısı asarak duruma tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerine ve özellikle gençlere doğrudan seslenen Muhtar Hüseyin Özat, astığı yazılı notta şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Alanönü mahalle sakinlerimiz; 21 Kasım 2025 tarihinde Odunpazarı Belediyemiz tarihi çeşmemizin bakımını yaptı. Mahalle sakinlerimizden ve gençlerimizden rica ediyorum; lütfen çeşmemizi koruyalım. En kısa zamanda gerekli müracaatlarda bulunarak çeşmemizin akması için çaba göstereceğim."