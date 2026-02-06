İhlas Haber Ajansı
Karaman'da feci olay! 2 çocuk annesi kanlar içinde bulundu
Karaman’da 2. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düşen 2 çocuk annesi kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Mansurdede Mahallesi 99. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı. 2. kattaki evinin balkonuna çıkan B.A. (30), biranda dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU AĞIR
Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI
Adreste inceleme ekibi de olayın yaşandığı apartman ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
