İspanyol eski futbolcunun kızı, 21 yaşındaki uluslararası manken Cristina Perez Galcenco, Costa del Sol’daki evinde ölü bulundu. Genç modelin cesedi, Salı günü Malaga yakınlarındaki evinde bulundu.

Londra, Madrid, Milano ve Paris gibi dünya şehirlerindeki podyumlarda yürümüş manken Perez Galcenco evinde ölü bulundu. Polis incelemesi sonucunda şiddet izi bulunmadığı, ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı bildirildi.

Genç isim Madrid Fashion Week gibi etkinliklerin yanı sıra Stradivarius için reklam kampanyalarında yer aldı ve Versace ile Louis Vuitton gibi markaların koleksiyonlarını tanıttı. Erken yaşta adını duyuran Galcenco’nun ölümü üzerine moda dünyasından birçok kişi taziye mesajı paylaştı.

ŞİDDET İZİ YOK, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, genç mankenin ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığını ve olay yerinde şiddet izine rastlanmadığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Cesedinin önümüzdeki günlerde büyüdüğü Asturias’a nakledilmesi ve burada toprağa verilmesi planlanıyor.

“YIKILDIM, ÇOK ÜZGÜNÜM”

Moda etkinlikleri direktörü Graciela Suarez, “Yıkıldım, çok üzgünüm” ifadelerini kullandı. Fotoğrafçı Xana de Jesus ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Cristina bir yıldızdı, her zaman kalplerimizde parlayacak. Ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum” dedi.

Galcenco, yakın zamanda verdiği bir röportajda mesleğiyle ilgili olarak, “İşim, bir markanın temsil etmek istediği imajı halka aktarmak. Bu işin en tatmin edici yanı farklı insanları, kültürleri ve bakış açılarını tanıma fırsatı. Ancak sürekli hareket halinde olmak, yalnızlıkla birlikte geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Genç kızın babası geçmişte Sporting de Gijon forması giyen eski kaleci Nacho Pérez olarak biliniyor.

