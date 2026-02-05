Dizi tarihinin en ikonik mekanlarından biri olan Breaking Bad dizisinde Walter White’ın yaşadığı ev yeniden gündeme geldi. ABD’de bulunan ev yüzde 90’a varan indirimle tekrar satışa çıktı.

TMZ'de yer alan habere göre Breaking Bad dizisinde Walter White’ın evi olan ikonik yapı ABD’de yeniden satışa çıkarıldı.

4 MİLYON DOLARDAN 400 BİN DOLARA DÜŞTÜ

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Breaking Bad dizisinin simge yapılarından biri olan ev, New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde yer alıyor. Daha önce 4 milyon dolar bedelle satışa sunulan mülk, alıcı bulamayınca yaklaşık yüzde 90 indirimle 400 bin dolardan yeniden listeye eklendi.

MÜZE OLACAKTI, İZİN VERİLMEDİ

Dört yatak odasına sahip olan evin, dizinin final yapmasının ardından müze ya da turistik bir mekana dönüştürülmesi gündeme gelmişti. Ancak bölgedeki imar ve kullanım mevzuatının bu tür bir dönüşüme izin vermemesi nedeniyle proje hayata geçirilemedi.

İNDİRİM SONRASI ALICILAR HAREKETE GEÇTİ

Uzun süre yüksek fiyatı nedeniyle alıcı bulamayan evin, yapılan ciddi indirim sonrası yeniden ilgi görmesi bekleniyor. Satış sürecini yürüten emlak danışmanı, mülkün hem Breaking Bad hayranları hem de konut arayışında olan alıcılar için cazip bir seçenek sunduğunu ifade etti.

Danışman ayrıca, dizide Jesse Pinkman karakterine ait olan bir başka evin satışını da daha önce gerçekleştirdiğini belirtti. Yeni ilan metninde ise evin yalnızca dizinin simgesel bir yapısı olmadığı, aynı zamanda yaşanabilir bir aile evi olduğu vurgulandı.

