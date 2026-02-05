Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'dan Fransız orta saha N'golo Kante'yi transfer etti. Transferin ardından Kante ile samimi görüntüleri gündem olan Hatun Çağrıcı konuştu. Çağrıcı, "Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Al Ittihad'dan N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye ayak basan tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

NGolo Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyzeden açıklama: O gelir beni bulur

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Paris'te yaşadığı dönem Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı ile samimiyet kuran N'Golo Kante, Çağrıcı'nın evine misafir olmuştu. Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'nın yaptığı yemekleri tadan Kante, 2021 yılında verdiği röportajda Türk kültürü ile tanıştığı belirtmişti. Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'ya 'Hatun anne' diye seslenen Kante'nin mütevazı tavrı, gönülleri de fethetti.

Hatun Çağrıcı

"O GELİR BENİ BULUR"

O dönem gündem olan ve N'Golo Kante ile samimi bağ kuran Hatun Çağrıcı, o anlarla ilgili konuştu. Çağrıcı, "Kante benim oğlumun arkadaşı. Bizimle çok samimi. Evimize geliyor, yemek yiyor. Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. İnşallah ülkemize hayırlı ve uğurlu olur. Türkiye'ye gelince evime davet ederim. Davet etmeye de gerek yok. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" ifadelerini kullandı.

