Kaydet

Artvin’in Şavşat ilçesi ile Ardahan’ı birbirine bağlayan Sahara Geçidi’nde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaban hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, bölgeden aracıyla geçtiği sırada yol kenarında yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Aracını durdurarak aşağı inen Aydın, normal şartlarda insanlardan kaçan ancak soğuk nedeniyle bitkin düştüğü gözlenen tilkiyi elleriyle besledi. Başkan Aydın’ın tilkiyle kurduğu samimi diyalog ve tilkinin sakin tavırları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası