Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortak gündemimiz Filistin davası" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.

İmza töreninin ardından iki lider ortak basın açıklaması yapıyorlar.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin görüşmelerinden satır başları;

İki ülke arasında işbirliği çabaları ele alındı. Şarm El Şeyh'te Gazze'de çatışmaların durması için gerekenleri ele aldık. İki çözümlü devletin kurulması önem taşımaktadır. Oradaki devletin bütün kurumlarının da aynı şekillde korunması önem taşımaktadır. İnsani yardımlar Gazze'ye ulaşmalı.

Önümüzdeki dönemi görüştük. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Mısır bu anlaşmaların ve çabaların korunması ve yine aynı şekilde İran'daki

gelişmeler de ele alındı. Mısır, İran'da nükleer projenin çözüme kavuşmasını ümit etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'ın en aziz misafiridir. İlişkilerimizin daha iyiye gitmesini Allah'tan niyaz etmekteyim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mısır'lı kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Mısır ile ilişkilerimiz gelişiyor. Sayın Sisi ile belirlediğimiz ortak vizyon sayesinde ilişkilerimiz her alanda daha ileri taşındı.

Mısır Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticari ortağı olmayı sürdürüyor. 3 yıldır 8-9 milyar dolar aralığındaki ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz Türk firmalarının Mısır'daki yatırımlarının 4 milyar dolara yaklaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasında bu ilişkiler turizme de yansımıştır. Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülkeyiz. Sisi ile ortak vizyon belirledik.

Gazze'deki ateşkese rağmen insani dram hala devam ediyor.

Bugünkü görüşmelerimizde Libya, Sudan başta olmak üzere bölgesel konuları görüştük. Libyalıların önderliğinde yürütülecek süreçleri destekleme noktasında fikir birliği içindeyiz. Sudan'da ateşkes ardından sürdürülebilir barışı ümit ediyoruz. İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı kabul edilemez. Suriye'nin birliğinin muhafazasına yönelik açıklamaları samimi buluyor destekliyoruz. İran'daki mesele diplomatik yolla çözülmeli.

Haberle İlgili Daha Fazlası