Arjantin ekibi Newell’s Old Boys'ta Başkan Yardımcısı Juan Manuel Medina, altyapılarından yetişen Lionel Messi'yi tekrar takıma kazandırmak için çalıştıklarını, bu projenin kulübün ötesine geçtiğini ve ülke futbolunu kapsadığını belirtti.

Arjantin’in köklü takımlarından Newell’s Old Boys, altyapısından yetişen süper star Lionel Messi’yi yeniden kadrosuna katmak için çalışmalar yürütüyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Lionel Messi ile anlaşma sağlandı: 6 ay kiralık oynayacak

"NEWELL’S İÇİN OYNAMASI ADINA ÇALIŞIYORUZ"

Kulüp Başkan Yardımcısı Juan Manuel Medina, L'Equipe'e yaptığı açıklamalarda hedeflerinin Messi'ye 2027'nin ilk yarısında Newell’s forması giydirmek olduğunu söyledi.

Messi'yi transfer etmek için çalıştıklarını söyleyen Medina, "Leo'nun 2027'nin ilk yarısında Newell’s için oynaması adına çalışıyoruz. Ancak şu an için söylenecek başka bir şey yok" diye konuştu.

Lionel Messi

"BU PROJE KULÜBÜN ÖTESİNE GEÇİYOR"

Bu hayalin yalnızca kulüple sınırlı olmadığını vurgulayan Medina, projenin Messi'nin doğduğu şehir Rosario'yu, eyaleti ve Arjantin futbolunu kapsadığını belirtti.

Medina, "Bu proje Newell’s’ın ötesine geçiyor."Her şey, altyapı ve rekabetçi spor programı açısından neler sunabileceğimize bağlı" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Juan Manuel Medina, Arjantinli yıldızın transferi için görüşmelerin yapıldığını ancak henüz net bir karar alınmadığını da sözlerine ekledi.

Lionel Messi

NEWELL’S'DAN LA MASİA'YA

38 yaşındaki Lionel Messi, 7 - 13 yaşları arasında Newell’s Old Boys altyapısında forma giymiş, ardından Barcelona altyapısı La Masia'ya transfer olmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası